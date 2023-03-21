جعفر توك - من حقي أن أعمل، من المسؤول؟

غوتيريش من بغداد: واثقون بأن العراقيين سيتغلبون على التحديات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من بغداد العراقيين إلى "كسر دائرة عدم الاستقرار ومواصلة العمل على طريق تحقيق الازدهار والحرية"، خلال زيارة هي الأولى للبلاد منذ ستّ سنوات، أكد فيها على التضامن مع العراقيين.