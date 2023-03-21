جعفر توك - من حقي أن أعمل، من المسؤول؟

البطالة والتضخم والوضع الاقتصادي... تحديات تواجه الشباب في المنطقة العربية وتحد من فرصهم في تحقيق أحلامهم. في هذه الحلقة من جعفر توك نسلّط الضوء على معطّلين/ات عن العمل وآخرين تحدّوا الصعوبات وأسسوا مشاريعهم الخاصة في لبنان والعراق وألمانيا.
ضيوف الحلقة: رشا سعدى: لبنانية مُعطّلة عن العمل / بشير العمري: رئيس مصلحه التخطيط والبرامج في وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية / علي موري: عراقي حاصل على بكالوريوس تاريخ لم يعمل يوما بمهنته / ابتهال العبودي: عراقية افتتحت مطعما للأكلات الشعبية / موفق عبد الوهاب: مدير عام دائرة التربية البدينة والرياضة في وزارة الشباب والرياضة العراقية / سلمى الأرمشي: سورية ألمانية أسست شركة لإعداد الطعام / فادي الزعيم: سوري ألماني أسس شركة لإعداد وتقديم الطعام