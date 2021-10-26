جعفر توك

جعفر توك - "مع الإعاقة... تحديت واقعي وحققت أهدافي!"

في اليوم العالمي لذوي الإعاقة نسلّط الضوء على أشخاص من ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية والكلامية. لكل منهم قصة وإنجازات حققها/تها رغم العوائق والتحديات. ما هي أبرز تلك التحديات؟ كيف تغلّبوا/تغلّبن عليها؟ والسؤال الأبرز: ما هي المطالب والرسالة التي يوجهونها/يوجهنها ولمن؟