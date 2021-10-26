جعفر توك - "مع الإعاقة... تحديت واقعي وحققت أهدافي!"

في اليوم العالمي لذوي الإعاقة نسلّط الضوء على أشخاص من ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية والكلامية. لكل منهم قصة وإنجازات حققها/تها رغم العوائق والتحديات. ما هي أبرز تلك التحديات؟ كيف تغلّبوا/تغلّبن عليها؟ والسؤال الأبرز: ما هي المطالب والرسالة التي يوجهونها/يوجهنها ولمن؟
ضيوف الحلقة:
إيمان التجاني، معلمة للمكفوفين حاصلة على الدكتوراة في اللغة العربية، فقدت البصر كلياً في 2021
يوسف أبو عميرة، محامٍ ولاعب كاراتيه ولد بلا ساقين وبذراعين غير مكتملي النمو
هديل أبو صوفة، مستشارة ومدربة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أصيبت بشلل نصفي جرّاء تعرضها لحادث سير
عبداللّه شريف، يعمل في ورشة للخياطة ويعلّم لغة الإشارة في مدرسة للصم والبكم، ولد بإعاقة سمعية وكلامية