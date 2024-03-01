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سياسةالعراق

جعفر توك - مسلسلات رمضان: تعبير عن الواقع أو تعارض مع القيم؟

٢٦ مارس ٢٠٢٤

حلقة جديدة من جعفر توك، تناقش الجدل الذي تسببه مسلسلات شهر رمضان ما بين مطالبات بالمنع بسبب ما يعتبره البعض إساءات لرموز دينية أو تعارض مع القيم وبين من يعتبرون أنها حرية فنية وعرض لمشاكل مجتمعية تعبّر عن الواقع.

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مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" مثلا أثار جدلا في عدة دول أبرزها الكويت. فالبعض اعتبره منافيا "لقيم وعادات المجتمع ويفرض قيما غربيا على المجتمع" كما يقولون. آخرون رأوا فيه تسليطا للضوء على قضايا اجتماعية "مهمة" كالتحرّش والاغتصاب وتعدد الزوجات. في العراق أثار مسلسل "عالم الست وهيبة 2" جدلا بسبب اسم شخصية بطل المسلسل "مهدي". ممثلين عن الطائفة الشيعية ورجال دين اعتبروه إساءة لشخصية "الإمام المهدي" وهو شخصية دينية بارزة حسب قولهم وطالبوا بإيقاف عرضه. على الطرف الآخر اعتبر نشطاء هذه المطالب تضييقا على حرية التعبير في العراق. ضيوف الحلقة: دلال المسلم، صانعة محتوى كويتية / د. هيفاء محمد السنعوسي، أستاذة الأدب والتحليل النفسي بجامعة الكويت / محمد الياسري، ناشط مدني عراقي مدافع عن حقوق الإنسان / نجاح محمد علي، صحفي عراقي

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سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
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عن هذا البرنامج

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جعفر توك — الاختلاف بداية الحوار

جعفر توك برنامج حواري وتفاعلي تقدمه قناة DWعربية من برلين. البرنامج يزور مختلف الدول العربية ليتعرف على قصص الناس عن كثب. البرنامج الذي يقدمه الإعلامي جعفر عبد الكريم، منصة كل من يشعر أنه مختلف أو مرفوض داخل المجتمع. البرنامج يكسر التابوهات في نقاش لضيوف بتوجهات مختلفة ضمن فقرات متنوعة بشكل إعلامي حديث. صفحاتنا على فايسبوك وإنستغرام وواتساب وتويتر مفتوحة لمتابعينا للتعليق والنقد وتقديم الأفكار

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