جعفر توك - "لن أنجب أطفالا... لماذا لا تقبلون قراري!"

اللاإنجابية، فكرة يتبناها أفراد قرروا اختياريا عدم الإنجاب. فهم يرون أن إنجاب طفل فيه أنانية وظلم، لأنه قد يعاني من ظروف اقتصادية صعبة مع أهله. وأكثر من ذلك، فإن بعضهم يعتبر أن جلب طفل في هذا الزمن جريمة، خاصة في ظروف الحروب والصراعات التي تضرب بعض مناطق في العالم. بالمقابل يعتقد آخرون أن إنجاب الأطفال أجمل شيء في الدنيا. وهي غريزة موجودة بداخل كل فرد منا تضمن استمرار الحياة وازدهارها.

في جعفر توك، نناقش هذه الآراء مع ضيوفنا: محمد يوسف، مهندس مصري لاإنجابي / سلطانة جمال، أم مغربية ومديرة جمعية "ماما سلطانة" / فرح أبي مرشد، ناشطة لبنانية لاإنجابية / محمود أبو هريرة، أب أردني لـ 6 أطفال / رند خالد، ناشطة عراقية لاإنجابية