 جعفر توك - "لماذا نخاف أو نتجنب الحديث عن الموت؟" | جعفر توك | DW | 11.07.2023

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جعفر توك

جعفر توك - "لماذا نخاف أو نتجنب الحديث عن الموت؟"

في حلقة اليوم من جعفر توك سنلتقي بأشخاص فقدوا أحباءهم وطبيب نفسي ونسأل، لماذا نخاف أو نتجنب الحديث عن الموت؟

شاب فقد أخيه التوأم وسيدة فقدت والدها، حرمتها العادات والتقاليد من توديعه للمرة الأخيرة، وشخصان جمعهما موت أعزاءهما لتبدأ قصة حبهما. نتعرف في الجزء الأول من حلقة جعفر توك مع طبيب نفسي، كيف هو شعور فقدان عزيز؟ وكيف يمكن أن نتخطى ألم الفقدان؟ ضيوف الحلقة: فراس العطبة، سوري فقد أخيه التؤام في ألمانيا عبد الرحمن العطبة، سوري فقد ابنه في ألمانيا ويليام نون، لبناني فقد أخيه في تفجير مرفأ بيروت 2020 ماريا فارس، لبنانية فقدت أختها في تفجير مرفأ بيروت 2020 باسمة الوليدات، إعلامية أردنية فقدت والدها طارق دلبح، طبيب نفسي أردني علي الشرفي، يمني خطيب مسجد في ألمانيا وأستاذ محاضر في جامعة صنعاء رائد بركات، سوري يعيش في ألمانيا

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