جعفر توك

جعفر توك - "لماذا نخاف أو نتجنب الحديث عن الموت؟" الجزء الثاني

البعض يعتبر الحديث عن الموت فأل سيء ,وآخر يتساءل، ما المشكلة في الحديث عن الموت والتحضير نفسيا له؟ في الجزء الثاني من حلقة جعفر توك حول كيفية التعامل مع الموت، نستضيف أشخاصا فقدوا أحباء لهم ورجل دين وطبيب نفسي لنتعرف على آرائهم وتجاربهم الخاصة ونسأل، لماذا يخاف البعض أو يتجنب الحديث عن الموت؟