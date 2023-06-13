جعفر توك - "لماذا نخاف أو نتجنب الحديث عن الموت؟" الجزء الثاني

البعض يعتبر الحديث عن الموت فأل سيء ,وآخر يتساءل، ما المشكلة في الحديث عن الموت والتحضير نفسيا له؟ في الجزء الثاني من حلقة جعفر توك حول كيفية التعامل مع الموت، نستضيف أشخاصا فقدوا أحباء لهم ورجل دين وطبيب نفسي لنتعرف على آرائهم وتجاربهم الخاصة ونسأل، لماذا يخاف البعض أو يتجنب الحديث عن الموت؟
ضيوف الحلقة: فراس العطبة، سوري فقد أخيه التؤام في ألمانيا / عبد الرحمن العطبة، سوري فقد ابنه في ألمانيا / ويليام نون، لبناني فقد أخيه في تفجير مرفأ بيروت 2020 / ماريا فارس، لبنانية فقدت أختها في تفجير مرفأ بيروت 2 / 020 باسمة الوليدات، إعلامية أردنية فقدت والدها / طارق دلبح، طبيب نفسي أردني / / رائد بركات، سوري يعيش في ألمانيا