جعفر توك - لماذا لا نهتم بالحفاظ على البيئة؟

في هذه الحلقة من جعفر توك، تحدثنا مع ضيوفنا وضيفاتنا عن تأثير تغير المناخ في حياتنا اليومية، وكيف يمكن لكل شخص أن يكون له دور في الحفاظ على البيئة.

استضفنا مسؤولة منظمة غرينبيس التي قالت إن المنطقة العربية من أكثر المناطق تأثرا بالتغير المناخي وتحتاج لحلول سريعة لمواجهة التدهور البيئي، كما تحدثنا مع ناشط بيئي من منطقة الأهوار في العراق المهددة بالجفاف والتصحر وتهجير سكانها وسألنا المتحدث باسم وزارة البيئة العراقية عن كيفية انقاذ هذه المنطقة المهددة. استضفنا أيضا شاب ليبي ينشط في زراعة الأشجار بليبيا، ومؤثرة سعودية يمنية ترى في "الموضة المستدامة" وسيلة لتقليل الاستهلاك والحفاظ على البيئة. ضيوف الحلقة: كنزي عزمي، مسؤولة حملات في المكتب الإقليمي لغرينبيس في بيروت. / رعد حبيب، رئيس منظمة الجبايش للسياحة البيئية في منطقة الأهوار. / أنعم ثابت، المتحدث باسم وزارة البيئة في العراق. / نيرفانا عبدول، صانعة محتوى سعودية يمنية مهتمة بالأزياء المستدامة. / زياد عبد السلام الحِمدي، ناشط بيئي ليبي مهتم بزراعة الأشجار.