جعفر توك - "كيف غير التعليم حياتي؟"

من مصر التقينا مع سيدة بدأت في فصول محو الأمية حتى حصلت على درجة الماجستير، وفتاة سورية خاضت تجربة التعليم في ألمانيا، وحدثنا شاب عراقي عن تجربته في سوق العمل بعد الحصول على شهادته الجامعية. ضيوف الحلقة: سناء عبد الجواد، من فصول محو الأمية إلى ماجستير في الحقوق في مصر / رويدا المحمد، طالبة سورية بألمانيا تدرس في كلية العلوم التطبيقية. / هانية صبحي، باحثة مصرية حاصلة على الدكتوراه متخصصة في التعليم. / هارون جمال، شاب عراقي تخرج من كلية التربية ويعمل في مطعم.