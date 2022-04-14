جعفر توك - "كيف غير التعليم حياتي؟"

بالتعليم تتغير حياة الإنسان للأفضل وتتطور طريقة تفكيره ورؤيته للمستقبل. في بعض البلدان العربية يواجه البعض تحديات تقف عائقا في الحصول على التعليم الجيد أو الاستفادة منه في سوق العمل. تحدثنا مع ضيفاتنا وضيوفنا في جعفر توك عن الحواجز التي تخطوها ليتعلموا وكيف غير التعليم حياتهم/ن.
من مصر التقينا مع سيدة بدأت في فصول محو الأمية حتى حصلت على درجة الماجستير، وفتاة سورية خاضت تجربة التعليم في ألمانيا، وحدثنا شاب عراقي عن تجربته في سوق العمل بعد الحصول على شهادته الجامعية. ضيوف الحلقة: سناء عبد الجواد، من فصول محو الأمية إلى ماجستير في الحقوق في مصر / رويدا المحمد، طالبة سورية بألمانيا تدرس في كلية العلوم التطبيقية. / هانية صبحي، باحثة مصرية حاصلة على الدكتوراه متخصصة في التعليم. / هارون جمال، شاب عراقي تخرج من كلية التربية ويعمل في مطعم.