"كيف تغيرت حياتي في ألمانيا؟" - الجزء الثالث

في حلقة جعفر توك هذا الأسبوع نستضيف قصص وتجارب مختلفة لأشخاص يعيشون اليوم في ألمانيا لنسأل ونعرف كيف تغيرت حياتهم في ألمانيا.

في الجزء الأخير من الحلقة الخاصة من برلين، نتعرف على قصة لجوء الفنان مودي العربي في ألمانيا ليشارك تجربته مع لاجئ سوري يعيش في ألمانيا منذ 10 أشهر. كما استمر النقاش حول مخاوف بعض العائلات من سحب أطفالها لدى مكتب حماية الشباب (يوغند أمت). نستضيف أيضا في هذا المحور أب سوري تم سحب أطفاله الأربعة منه ليتحاور مع مدير مكتب لحماية الشباب في برلين لنسأل ونعرف متى يتدخل مكتب حماية الشباب؟ ولماذا؟

ضيوف الحلقة: ماجد القاسم، أب سوري سحب مكتب حماية الشباب أطفاله الـ 4 / راينر شفارتس، مدير مكتب حماية الشباب في برلين / هيام عباس، أم معيلة سودانية تعيش في ألمانيا / عاصم سعيد، أب سوري ألماني قرر ترك ألمانيا / محمد البوشي - مودي العربي، فنان راب سوري / عمار الشيخ، لاجئ سوري في ألمانيا