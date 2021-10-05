جعفر توك - "في سنة 2021، من المسؤول عن تكاليف الحياة الزوجية؟"؟

فهل هناك بالفعل حاجة لتغيير هذه الأدوار؟ هل الرجل والمرأة يقبلان أصلا بهذه الأدوار؟ وما تأثيرها على المساواة بين الرجل والمرأة؟ ضيوف الحلقة: محمد تقو، أب لبناني يتشارك مع زوجته في مسؤوليات النفقة والبيت // أولينا إسماعيل، أم لبنانية ضد أن يتحمل الرجل مسؤولية النفقة لوحده // عبد المطلب محمد سليمان، إمام مسجد في السودان يعتبر أن "صورة الرجل تهتز إذا لم يستطع الإنفاق على بيته // إيمان محمود، مسؤولة في مركز تجاري في مصر وترى أن الإنفاق على البيت هو واجب الرجل // هنده الشناوي، ناشطة نسوية تونسية تعتبر أن "سلطة الرجل المادية تفتح باب العنف ضد المرأة"