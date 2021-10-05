 جعفر توك - ″في سنة 2021، من المسؤول عن تكاليف الحياة الزوجية؟″؟ | جعفر توك | DW | 09.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جعفر توك

جعفر توك - "في سنة 2021، من المسؤول عن تكاليف الحياة الزوجية؟"؟

غالبا ما تكون مسؤولية تكاليف الزواج وتكوين الأسرة ومصاريف البيت والأطفال على عاتق الرجل في المنطقة العربية. البعض متشبث بهذه العادات والتقاليد وحتى القوانين التي تعزز هذه الأدوار المختلفة للرجل والمرأة. لكن آخرون يعتبرون أن هذه الأدوار النمطية لا تناسب العصر ونابعة من عقلية ذكورية يجب أن تتغير.

مشاهدة الفيديو 56:00

فهل هناك بالفعل حاجة لتغيير هذه الأدوار؟ هل الرجل والمرأة يقبلان أصلا بهذه الأدوار؟ وما تأثيرها على المساواة بين الرجل والمرأة؟ ضيوف الحلقة: محمد تقو، أب لبناني يتشارك مع زوجته في مسؤوليات النفقة والبيت // أولينا إسماعيل، أم لبنانية ضد أن يتحمل الرجل مسؤولية النفقة لوحده // عبد المطلب محمد سليمان، إمام مسجد في السودان يعتبر أن "صورة الرجل تهتز إذا لم يستطع الإنفاق على بيته // إيمان محمود، مسؤولة في مركز تجاري في مصر وترى أن الإنفاق على البيت هو واجب الرجل // هنده الشناوي، ناشطة نسوية تونسية تعتبر أن "سلطة الرجل المادية تفتح باب العنف ضد المرأة"

المزيد من المركز الإعلامي

جعفر توك - هذا ما أريد تغييره في السياسة الألمانية! - حوار مختلف مع 4 نواب ألمان من أصول عربية وكردية

جعفر توك - "هذا ما أريد تغييره في السياسة الألمانية!" - حوار مختلف مع 4 نواب ألمان من أصول عربية وكردية 05.10.2021

أشتاق إلى بلدي، لكنّي لا أستطيع العودة إليه!

"أشتاق إلى بلدي، لكنّي لا أستطيع العودة إليه!" 28.09.2021

جعفر توك - دور الجالية العربية في الانتخابات الألمانية! - الجزء الثاني

جعفر توك - "دور الجالية العربية في الانتخابات الألمانية!" - الجزء الثاني 21.09.2021

جعفر توك - دور الجالية العربية في الانتخابات الألمانية!

جعفر توك - دور الجالية العربية في الانتخابات الألمانية! 14.09.2021

المزيد جعفر توك

جعفر توك - أنا بطل/بطلة لأن إرادتي قوية!

جعفر توك - أنا بطل/بطلة لأن إرادتي قوية! 02.11.2021

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - سودانيون ثائرون ... برهان سرق ثورتنا؟! 26.10.2021

DW Jaafar Talk Sendungslogo

"الانتهاكات الجنسية في الكنيسة...أين المحاسبة؟" 19.10.2021

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - حوار مختلف مع شمس الكويتية في جعفر_توك 12.10.2021

اقرأ أيضا

A girl carries a national flag while riding in a car as people gather in Tahrir square to celebrate an extension of the Suez Canal, in Cairo, Egypt, August 6, 2015. Egypt will open an expansion to the Suez Canal to great fanfare on Thursday, the centrepiece of President Abdel Fattah al-Sisi's plans to revitalise the country's economy after years of damaging political turmoil. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

"فتوى" توريث البنات.. خطوة نحو المساواة في الميراث بمصر؟ 22.09.2021

الفتوى بـ"حق الأب في كتابة أملاكه لبناته لحماية حقوقهن" تفتح بابا لجدل يثار من حين إلى آخر في مصر حول مسألة المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وموقف الشريعة. فهل ينبئ الجدل بتغيير ما قريب أسوة بتونس؟

Auf dem Bild: Heirat in Tadschikistan. Foto: Galim Fashutdinov / DW in Duschanbe am 12.02.2015

"زواج المسلمة بغير المسلم"..رأي باحثة مصرية يثير جدلا واسعا 19.11.2020

لطالما كانت قصص الزواج بين ذوي الديانات المختلفة تثير الجدل في البلدان العربية، إلا أن مطالبة باحثة في جامعة الأزهر، الفقهاء بإعادة فتح النقاش حول زواج المسلمة بغير المسلم أثارت ردود فعل واسعة في أوساط مسلمين ومسيحيين.

Bildkombo; Präsident; Abdel Fattah al-Sisi; Kais Saied; Tunesien

تحليل: السيسي وقيس سعيّد.. أيهما يحظى بدعم ألماني سخي؟ 28.11.2019

الصورة الإنسانية التي ترسخت حول سياسة المستشارة أنغيلا ميركل منذ سنوات بسبب قرارها استقبال مليون لاجئ معظمهم سوريين، قد تبدو مختلفة تماما عن خطوات تتخذها ألمانيا حاليا في سياستها إزاء منطقة شمال أفريقيا، فماذا يحدث؟