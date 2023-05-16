جعفر توك - "صرخات نساء في وجه الدين والتقاليد والقانون!"

نقاش حول تأثير الدين والقوانين والمجتمع الأبوي الذكوري على واقع النساء في المنطقة. ماذا يجب أن يحدث ليتغير هذا الواقع؟ نقاش حول تأثير الدين والقوانين والمجتمع الأبوي الذكوري على واقع النساء في المنطقة. ماذا يجب أن يحدث ليتغير هذا الواقع؟ ضيوف الحلقة: بسمة ناصر، صحفية ومدافعة نسوية يمنية / عبد الله محمد، مؤسس منصة "خليك راجل" وصانع محتوى مصري / رانيا فضة، ناشطة اجتماعية أردنية / سفيان حناني، مؤسس منصة "ماشي رجولة" وناشط حقوقي مغربي / سارة اليحيى، لاجئة وناشطة نسوية سعودية / بيسان بدوي، طالبة ألمانية من أصول سورية / آلاء ياسين، عراقية مدافعة عن حقوق الإنسان والأقليات الجنسية