جعفر توك - سودانيون ثائرون ... برهان سرق ثورتنا؟!

أعلن الجيش السوداني عن قرارات من بينها إعلان الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء ومسؤولين حكوميين. تطور وصفه البعض بالانقلاب العسكري وانتكاسة لثورة شارك فيها سودانيون وسودانيات حلموا بالتغيير. خطوة الجيش قابلها سودانيون وسودانيات بالخروج مجددا للشارع معلنين رفضهم لما وصفوه "اختطاف ثورتهم"، فهل يتوقف الانتقال الديمقراطي في السودان؟
ضيوف الحلقة: محمد الأسباط، المتحدث السابق باسم تجمع المهنيين السودانيين // درة قمبو، صحفية وناشطة سودانية في الخرطوم // مريم محجوب، ناشطة حقوقية سودانية // دكتور الرشيد محمد إبراهيم، استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية