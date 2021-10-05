جعفر توك - سودانيون ثائرون ... برهان سرق ثورتنا؟!

السودان: الاحتجاجات تتواصل وبايدن يدعو لإعادة السلطة للمدنيين

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة السلطة إلى الحكومة المدنية في السودان، مؤكدا أن بلاده ستستمر بـ"الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله اللاعنفي". فيما تواصلت الاحتجاجات في السودان لليوم الرابع على التوالي.