 جعفر توك - ″حوار مختلف مع شذى حسون!″ - الجزء الثاني | جعفر توك | DW | 14.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جعفر توك

جعفر توك - "حوار مختلف مع شذى حسون!" - الجزء الثاني

في الجزء الثاني من جعفر توك مع المطربة المغربية العراقية شذى حسون يستمر النقاش حول مواقفها السياسية ووقوفها إلى جانب المتظاهرين في احتجاجات تشرين 2019، كما دعت المطربة العراقية إلى الابتعاد عن الطائفية معتبرة أن كثير من العراقيين لا يعرفون الطائفية. عبرت شذى عن شعورها بالتعب من الحياة الفنية ورغبتها بأن تعيش على جزيرة ومحاطة فقط بالأشخاص الذين تحبهم.

مشاهدة الفيديو 42:35

كما تحدثت حسون أيضا عن الدور المحوري الذي يلعبه الدين في حياتها. في فقرة المرآة عبرت شذى عن اعتزازها بنفسها وبكل ما حققته حتى الآن من نجاح. ضيوف الحلقة: شذى حسون: مغنية مغربية عراقية.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - الإجهاض القانوني، حق للمرأة أم قتل للروح؟ 10.05.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

الجزء الثاني: حوار مختلف مع مايا دياب في جعفر_توك 03.05.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

حوار مختلف مع مايا دياب في جعفر توك 26.04.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

"حوار مختلف مع رحمة رياض!" الجزء الثاني 20.04.2022

المزيد جعفر توك

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - "حوار مختلف مع شذى حسون!" 07.06.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - "لن أنجب أطفالا... لماذا لا تقبلون قراري!" 31.05.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

"كيف أحافظ على صحتي النفسية؟" 24.05.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - "كيف غير التعليم حياتي؟" 17.05.2022

اقرأ أيضا

***ACHTUNG: Bild nur zur abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Majda Bouazza Miss Marokko, Ibtissam Moumni. Rechte: Privat

عندما تُغضب ملكة جمال بنات جنسها! 16.10.2020

خرجات ملكات الجمال والمشاهير الإعلامية تكتسي في أحيان عديدة إثارة خاصة، ليس ضرورة بسبب الجمال أو الشهرة، بل عندما تكون على حساب قيم أو معايير حقوقية. DW عربية طرحت على ملكتي جمال مغربيتين مسألة معايير مواصفات الجمال.

Themenbild , Symbolfoto HAEUSLICHE GEWALT. Model Released Ein Mann steht mit gespreizten Beinen vor einer jungen Frau in der gemeinsamen Wohnung,sie nimmt eine Abwehrhaltung ein, um sich gegen die drohenden Schlaege zu schuetzen. *** Theme Image , Symbol Photo DOMESTIC VIOLENCE Model Released A man stands with his legs spread in front of a young woman in their shared apartment,she takes a defensive posture to protect herself against the threatening blows

مهاجرات معنّفات... جراح غائرة وفخ دائرة الصمت! 10.01.2022

العنف ضد النساء ظاهرة باتت تعرف وتيرة متسارعة في ألمانيا، خاصة بين النساء المهاجرات واللاجئات. العديد منهن يصمتن عن العنف الممارس عليهن سنوات عديدة، في المقابل تنجح أخريات في الخروج من دائرته. فأين يكمن الخلل؟