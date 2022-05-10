جعفر توك

جعفر توك - "حوار مختلف مع شذى حسون!" - الجزء الثاني

في الجزء الثاني من جعفر توك مع المطربة المغربية العراقية شذى حسون يستمر النقاش حول مواقفها السياسية ووقوفها إلى جانب المتظاهرين في احتجاجات تشرين 2019، كما دعت المطربة العراقية إلى الابتعاد عن الطائفية معتبرة أن كثير من العراقيين لا يعرفون الطائفية. عبرت شذى عن شعورها بالتعب من الحياة الفنية ورغبتها بأن تعيش على جزيرة ومحاطة فقط بالأشخاص الذين تحبهم.