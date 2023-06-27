جعفر توك - "حرق القرآن: خطاب كراهية أو حرية تعبير!"

أثار حرق لاجئ عراقي في السويد نسخة من القرآن أمام مسجد في السويد جدلا حول مفهوم حرية التعبير وخطاب الكراهية. البعض اعتبره إهانة لمشاعر المسلمين/ات "وتدنيسا لمقدساتهم"، في المقابل اعتبره آخرون جزءا من حرية التعبير. في الجزء الأول من حلقة جعفر توك نستضيف حقوقيين/ات وناشطين/ناشطات للاستماع إلى وجهات نظرهم/ن المختلفة.
ضيوف الحلقة: إيهاب عبد ربه: محامي ناشط حقوقي سويدي سوري / أمل عبد السلام: طالبة جامعية مصرية في ألمانيا / أرز الأسمر: ناشطة نسوية سورية في ألمانيا / خالد الحنفي: رئيس لجنة الفتوى في ألمانيا / علي العلوية: ناشط مدني عراقي/ أشكي ناز (اسم فنّي): ممثلة وبلوغر عراقية