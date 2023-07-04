جعفر توك - "حرق القرآن: خطاب كراهية أو حرية تعبير؟" الجزء الثاني

أثار حرق لاجئ عراقي في السويد نسخة من القرآن أمام مسجد في السويد جدلا حول مفهوم حرية التعبير وخطاب الكراهية. في الجزء الثاني من الحوار سنناقش ونسأل ضيفانا العراقيان حول رأيهم وسيستمر النقاش بين ضيوفنا الآخرين وسنسأل "ما الحل ليعيش الجميع رغم اختلافهن/م؟"
ضيوف الحلقة: إيهاب عبد ربه: محامي ناشط حقوقي سويدي سوري / أمل عبد السلام: طالبة جامعية مصرية في ألمانيا / أرز الأسمر: ناشطة نسوية سورية في ألمانيا / خالد الحنفي: رئيس لجنة الفتوى في ألمانيا / علي العلوية: ناشط مدني عراقي / أشكي ناز (اسم فنّي): ممثلة وبلوغر عراقية