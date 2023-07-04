جعفر توك - "حرق القرآن: خطاب كراهية أو حرية تعبير؟" الجزء الثاني

احتجاجات في العالم الإسلامي ردا على حرق القرآن في السويد

شجبت دول عربية وإسلامية، من بينها السعودية وإيران والعراق والمغرب ومصر والإمارات، إقدام عراقي على حرق نسخة من القرآن في السويد. وندد الرئيس التركي بالفعل، ما يرخي بمزيد من الظلال على مساعي السويد الانضمام بسرعة للناتو.