"حجاب أو بوركيني أو بكيني.. هذا حقي!"

في كل عام، وفي كل صيف تحديدا، نسمع صرخات نساء يمنعن من دخول مكان معيّن فقط بسبب ما تلبس مثل أن ترتدي الحجاب أو البوركيني أو يتم انتقادها والاعتداء عليها لأنها ترتدي البيكيني. وأخريات يتعرضن لحملات تنمر وانتقاد فقط لأنهن قررن ارتداء الحجاب أو خلعه.

لماذا يحاول البعض التحكم بما ترتدي المرأة؟ ومتى سيكون هناك احترام لقرارات المرأة وحريتها الشخصية في كل شيء؟

ضيوف الحلقة: سمية جمال بلقيس، يمنية مقيمة في تركيا / وئام قرميد، ألمانية من أصول سورية / ميريام سويدان، صحفية وناشطة نسوية لبنانية / عبده الساهي، صانع محتوى مصري.