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"حجاب أو بوركيني أو بكيني.. هذا حقي!"

١٩ سبتمبر ٢٠٢٣

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في كل عام، وفي كل صيف تحديدا، نسمع صرخات نساء يمنعن من دخول مكان معيّن فقط بسبب ما تلبس مثل أن ترتدي الحجاب أو البوركيني أو يتم انتقادها والاعتداء عليها لأنها ترتدي البيكيني. وأخريات يتعرضن لحملات تنمر وانتقاد فقط لأنهن قررن ارتداء الحجاب أو خلعه.

لماذا يحاول البعض التحكم بما ترتدي المرأة؟ ومتى سيكون هناك احترام لقرارات المرأة وحريتها الشخصية في كل شيء؟

ضيوف الحلقة: سمية جمال بلقيس، يمنية مقيمة في تركيا / وئام قرميد، ألمانية من أصول سورية / ميريام سويدان، صحفية وناشطة نسوية لبنانية / عبده الساهي، صانع محتوى مصري.

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عن هذا البرنامج

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جعفر توك — الاختلاف بداية الحوار

جعفر توك برنامج حواري وتفاعلي تقدمه قناة DWعربية من برلين. البرنامج يزور مختلف الدول العربية ليتعرف على قصص الناس عن كثب. البرنامج الذي يقدمه الإعلامي جعفر عبد الكريم، منصة كل من يشعر أنه مختلف أو مرفوض داخل المجتمع. البرنامج يكسر التابوهات في نقاش لضيوف بتوجهات مختلفة ضمن فقرات متنوعة بشكل إعلامي حديث. صفحاتنا على فايسبوك وإنستغرام وواتساب وتويتر مفتوحة لمتابعينا للتعليق والنقد وتقديم الأفكار

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