 جعفر توك - ″بماذا تطالب المرأة العراقية اليوم؟″ الجزء الثاني | جعفر توك | DW | 23.11.2021

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جعفر توك

جعفر توك - "بماذا تطالب المرأة العراقية اليوم؟" الجزء الثاني

في الجزء الثاني من حلقة جعفر توك من قلب العاصمة العراقية بغداد حول مطالب المرأة العراقية طالبت نسويات بإقرار قانون يجرم زواج القاصرات والحفاظ على المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية الخاصة بحضانة الأطفال.

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أكدت بعض النسويات في الحلقة على أن كثير من زيجات القصر التي تتم في العراق تتم خارج إطار امحاكم وطالبنا بإيقاف قبول أي زواج يتم خارج إطار المحكمة، في الوقت رفض رجل الدين العراقي عادل السعدي سن قانون يجرم صراحة زواج القاصرات قائلا أن القانون العراقي يسمح بالزواج فوق سن الـ 16 عاما، معتبرا أن المسؤولية تقع على الآباء بما يخص تزويج بناتهن. وفي ختام الحلقة اعتبرت ناشطات عراقيات أن مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية هو مقترح نابع من أفكار ذكورية ويسلب المرأة العراقية الحق في حضانة أولادها، بينما رأى محامي عراقي أن القانون الحالي غير منصف في حق الآباء والأطفال ويجب تعديله كي يتسنى للأم والأب تربية الأولاد في حالة الطلاق بشكل متساوي على حد تعبيره.. ضيوف الحلقة: جنات الغزي، مديرة تمكين المرأة في منظمة حرية المرأة العراقية. حنان إبراهيم، تعرضت للحرق وللتعنيف الأسري. سميرة (اسم مستعار)، أم عراقية تم تزويج ابنتها وهي قاصر. ينار محمود، رئيسة منظمة حرية المرأة العراقية. الشيخ عادل الساعدي، رجل دين عراقي. سيف الدين المالكي، محامي عراقي. إسراء محمود، ناشطة نسوية عراقية. نور الهدى، تعرضت للتعنيف على يد زوجها السابق. لينا علي، مديرة مرصد الحريات للدفاع عن المرأة والمجتمع

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