جعفر توك

جعفر توك - بأي حق تقرر الدولة الألمانية أخذ أولادي مني؟"

فيديو أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حول طريقة سحب الشرطة الألمانية وممثلين/ات عن مكتب حماية الشباب لطفلين من عائلة عربية في مدينة بريمرهافن في ألمانيا. لماذا يتم سحب رعاية الأطفال من أهلهم؟ ما هي المعايير؟ وهل تستهدف العائلات المسلمة فقط؟ أسئلة يجيب عليها ضيوف حلقة اليوم من جعفر توك.