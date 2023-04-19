 جعفر توك - بأي حق تقرر الدولة الألمانية أخذ أولادي مني؟" | جعفر توك | DW | 16.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جعفر توك

جعفر توك - بأي حق تقرر الدولة الألمانية أخذ أولادي مني؟"

فيديو أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حول طريقة سحب الشرطة الألمانية وممثلين/ات عن مكتب حماية الشباب لطفلين من عائلة عربية في مدينة بريمرهافن في ألمانيا. لماذا يتم سحب رعاية الأطفال من أهلهم؟ ما هي المعايير؟ وهل تستهدف العائلات المسلمة فقط؟ أسئلة يجيب عليها ضيوف حلقة اليوم من جعفر توك.

ضيوف الحلقة: مصطفى النصوح، سحب مكتب حماية الشباب أخويه الطفلين راينر شفارتس، مدير مكتب حماية للشباب في برلين إلفيس يوخمان، محام ألماني مختص في القانون الأسري رباب صالح، سحب مكتب حماية الشباب أطفالها الثلاث فضل الشيخ صالح، ناشط سوري ضد سحب رعاية الأطفال سارة الأشرفي، ناشطة عراقية تعمل تطوعياً لمكتب حماية الشباب

المزيد من المركز الإعلامي

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - أنا يتيم/ة، لماذا تحرمونني من حقوقي كإنسان/ة؟ 19.04.2023

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - "إذا اختلف الدين والعلم، من تصدّق؟" 11.04.2023

DW Jaafar Talk Sendungslogo

"مسلسلات رمضان، لماذا يتم منع عرضها؟" 04.04.2023

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - "أصوم أو لا أصوم، هذه حريتي!" 28.03.2023

المزيد جعفر توك

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - "بأي حق تقرر الدولة الألمانية أخذ أولادي مني؟" 10.05.2023

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - " آمنت بنفسي وهكذا حققت هدفي!" 09.05.2023

DW Jaafar Talk Sendungslogo

"هذه حياتي في ألمانيا!" 02.05.2023

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - من حقي أن أعمل، من المسؤول؟ 26.04.2023