جعفر توك - بأي حق تقرر الدولة الألمانية أخذ أولادي مني؟"

فيديو أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حول طريقة سحب الشرطة الألمانية وممثلين/ات عن مكتب حماية الشباب لطفلين من عائلة عربية في مدينة بريمرهافن في ألمانيا. لماذا يتم سحب رعاية الأطفال من أهلهم؟ ما هي المعايير؟ وهل تستهدف العائلات المسلمة فقط؟ أسئلة يجيب عليها ضيوف حلقة اليوم من جعفر توك.
ضيوف الحلقة: مصطفى النصوح، سحب مكتب حماية الشباب أخويه الطفلين راينر شفارتس، مدير مكتب حماية للشباب في برلين إلفيس يوخمان، محام ألماني مختص في القانون الأسري رباب صالح، سحب مكتب حماية الشباب أطفالها الثلاث فضل الشيخ صالح، ناشط سوري ضد سحب رعاية الأطفال سارة الأشرفي، ناشطة عراقية تعمل تطوعياً لمكتب حماية الشباب