جعفر توك

جعفر توك - العنف ضد النساء في المنطقة العربية

جرائم قتل متتالية ضد النساء في فترة قصيرة. فتيات من مصر والأردن والأراضي الفلسطينية قُتلن بدون سبب، ناشطات اعتبرن هذه الجرائم نتاج لثقافة ذكورية سامة منتشرة في بعض المجتمعات حسب قولهن. واعتبرن أن قيام البعض بتبرير هذه الجرائم هو تشجيع على استمرارها. استضفنا في هذه الحلقة فتاة عراقية كانت ضحية لعنف منزلي من زوجها السابق، وناشطات من المنطقة العربية أطلقن صرخات في وجه العنف ضد المرأة.