جعفر توك - العنف ضد النساء في المنطقة العربية

جرائم قتل متتالية ضد النساء في فترة قصيرة. فتيات من مصر والأردن والأراضي الفلسطينية قُتلن بدون سبب، ناشطات اعتبرن هذه الجرائم نتاج لثقافة ذكورية سامة منتشرة في بعض المجتمعات حسب قولهن. واعتبرن أن قيام البعض بتبرير هذه الجرائم هو تشجيع على استمرارها. استضفنا في هذه الحلقة فتاة عراقية كانت ضحية لعنف منزلي من زوجها السابق، وناشطات من المنطقة العربية أطلقن صرخات في وجه العنف ضد المرأة.
كما أجرينا في الحلقة مداخلة مع أشرف عبد القادر والد الضحية المصرية نيرة أشرف التي قُتلت أمام جامعتها في مدينة المنصورة بمصر. ضيوف الحلقة: سما الجنزوري، ناشطة نسوية مصرية تعيش في ألمانيا. // سجى أحمد، ناجية عراقية من العنف الأسري. // ديما كرادشة، أستاذة علم الاجتماع وناشطة نسوية من الأردن // ريم محمود، نسوية سورية أطلقت حملة "إضراب نسائي عام" // أشرف عبد القادر، والد الشابة المصرية نيرة أشرف // كاظم إردوغان، رئيس المجلس الاستشاري لقضايا الأسرة في برلين