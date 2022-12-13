جعفر توك

جعفر توك - "السعودية: إصلاحات ظاهرية أم حقيقية؟"

في هذه الحلقة من جعفر توك نتناول التغييرات القانونية والاجتماعية في السعودية وتأثيرها على المجتمع. البعض يعتبر أن هذه الإصلاحات حقيقية وهناك تحول كبير في السعودية، والبعض الآخر يرى أن التغيرات شكلية في ظل غياب حرية الرأي والمعتقد، حسب قولهم. هل هذه الإصلاحات حقيقية أم ظاهرية؟