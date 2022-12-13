 جعفر توك - "السعودية: إصلاحات ظاهرية أم حقيقية؟" | جعفر توك | DW | 17.01.2023

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جعفر توك

جعفر توك - "السعودية: إصلاحات ظاهرية أم حقيقية؟"

في هذه الحلقة من جعفر توك نتناول التغييرات القانونية والاجتماعية في السعودية وتأثيرها على المجتمع. البعض يعتبر أن هذه الإصلاحات حقيقية وهناك تحول كبير في السعودية، والبعض الآخر يرى أن التغيرات شكلية في ظل غياب حرية الرأي والمعتقد، حسب قولهم. هل هذه الإصلاحات حقيقية أم ظاهرية؟

ضيوف الحلقة: أفنان المرغلاني: مدربة أوتوكروس سعودية // فاطمة القصاب المعروفة بـ"روبن": لاجئة سعودية في إيرلندا // مبارك آل عاتي: كاتب ومحلل سياسي سعودي // د. عبد الله العودة: رئيس قسم الخليج في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي

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