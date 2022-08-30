جعفر توك - "الرياضة غيّرت حياتي... واليوم أنا البطل/ـة! "

فما هو الحافز الذي يدفعهم/هن لتحقيق المزيد من النجاحات؟ من يساندهم/هن في مسارهم الرياضي؟ وكيف غيّرت الرياضة حياتهم/هن؟ الضيوف: وليد بوضياف، تونسي بطل العالم في رياضة الغطس الحر لـ 116 متر // نجوى غراب، سباحة مصرية حاصلة على 11 ميدالية عالمية بعمر الـ 79 // دارين بربر، بطلة لبنانية بساق اصطناعية دخلت موسوعة غينيس // سهام عامر، بطلة يمنية في الفنون القتالية

الضيوف:

وليد بوضياف، تونسي بطل العالم في رياضة الغطس الحر لـ 116 متر

نجوى غراب، سباحة مصرية حاصلة على 11 ميدالية عالمية بعمر الـ 79

دارين بربر، بطلة لبنانية بساق اصطناعية دخلت موسوعة غينيس

سهام عامر، بطلة يمنية في الفنون القتالية