 جعفر توك - ″الرياضة غيّرت حياتي... واليوم أنا البطل/ـة! ″ | جعفر توك | DW | 04.10.2022

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جعفر توك

جعفر توك - "الرياضة غيّرت حياتي... واليوم أنا البطل/ـة! "

حلقة اليوم مع بطلات وأبطال شكّلت الرياضة نقطة تحول في حياتهن/همسبّاحة حصدت الميداليات واليوم هي بطلة في عمر الـ79 ولاعبة كيك بوكسينغ يمنية حطمت بلكماتها وميدالياتها تابوهات مجتمعية. ومدربة لياقة بدنية لبنانية حققت رقما قياسيا لتدخل موسوعة غينيس وتهلم الكثيرين بإرادتها. وغطاس تونسي بدأت رحلته مع الغوص ب"صيد السمك" واليوم هو بطل العالم في الغوص الحر.

فما هو الحافز الذي يدفعهم/هن لتحقيق المزيد من النجاحات؟ من يساندهم/هن في مسارهم الرياضي؟ وكيف غيّرت الرياضة حياتهم/هن؟ الضيوف: وليد بوضياف، تونسي بطل العالم في رياضة الغطس الحر لـ 116 متر // نجوى غراب، سباحة مصرية حاصلة على 11 ميدالية عالمية بعمر الـ 79 // دارين بربر، بطلة لبنانية بساق اصطناعية دخلت موسوعة غينيس // سهام عامر، بطلة يمنية في الفنون القتالية

الضيوف:

وليد بوضياف، تونسي بطل العالم في رياضة الغطس الحر لـ 116 متر

نجوى غراب، سباحة مصرية حاصلة على 11 ميدالية عالمية بعمر الـ 79

دارين بربر، بطلة لبنانية بساق اصطناعية دخلت موسوعة غينيس

سهام عامر، بطلة يمنية في الفنون القتالية

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