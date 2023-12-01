التغير المناخي: ما الذي يجب تغييره لإنقاذ المنطقة العربية؟

جولة جعفر توك في المنطقة العربية مستمرة واليوم نأتيكم من مدينة دبي التي تستضيف مؤتمر الأطراف كوب 28 للمناخ. مدن ستختفي وستغمرها المياه بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر ومناطق واسعة.

سيصيبها التصحر والجفاف. هذا هو مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذا لم يتم حل مشكلة التغير المناخي. في هذه الحلقة من جعفر توك نناقش نشطاء من المنطقة العربية تأثير التغير المناخي على المنطقة العربية والحلول التي يجب العمل بها.

ضيوف حلقة الجزء الثاني:

شادي خليل، من مصر، مسؤول الحملات في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

سائد حنني، من الأراضي الفلسطينية، ناشط في مجال ريادة الأعمال الخضراء

جواد الخراز، من المغرب، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

لوري هايتيان، من لبنان، مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

حبيبة المرعشي الهاشمي، من الإمارات، عضوة مؤسسة ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة