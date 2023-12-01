التغير المناخي: ما الذي يجب تغييره لإنقاذ المنطقة العربية؟

في هذه الحلقة من جعفر توك نناقش نشطاء من المنطقة العربية تأثير التغير المناخي على المنطقة العربية والحلول التي يجب العمل بها. ضيوف الحلقة: رميثاء عمر البوسعيدي، من سلطة عمان، عضوة في مجلس الشباب العربي للتغير المناخي / شادي خليل، من مصر، مسؤول الحملات في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا / عثمان علي كريم، من العراق، ناشط في مجال الطاقة النظيفة / سائد حنني، من الأراضي الفلسطينية، ناشط في مجال ريادة الأعمال الخضراء / جواد الخراز، من المغرب، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة / لوري هايتيان، من لبنان، مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا / حبيبة المرعشي الهاشمي، من الإمارات، عضوة مؤسسة ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة / أميرة قدورة: من السودان، مهندسة معمارية مهتمة بالعمارة المستدامة