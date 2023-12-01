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سياسة

التغير المناخي: ما الذي يجب تغييره لإنقاذ المنطقة العربية؟

١٢ ديسمبر ٢٠٢٣

جولة جعفر توك في المنطقة العربية مستمرة واليوم نأتيكم من مدينة دبي التي تستضيف مؤتمر الأطراف كوب 28 للمناخ. مدن ستختفي وستغمرها المياه بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر ومناطق واسعة سيصيبها التصحر والجفاف. هذا هو مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذا لم يتم حل مشكلة التغير المناخي.

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في هذه الحلقة من جعفر توك نناقش نشطاء من المنطقة العربية تأثير التغير المناخي على المنطقة العربية والحلول التي يجب العمل بها. ضيوف الحلقة: رميثاء عمر البوسعيدي، من سلطة عمان، عضوة في مجلس الشباب العربي للتغير المناخي / شادي خليل، من مصر، مسؤول الحملات في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا / عثمان علي كريم، من العراق، ناشط في مجال الطاقة النظيفة / سائد حنني، من الأراضي الفلسطينية، ناشط في مجال ريادة الأعمال الخضراء / جواد الخراز، من المغرب، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة / لوري هايتيان، من لبنان، مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا / حبيبة المرعشي الهاشمي، من الإمارات، عضوة مؤسسة ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة / أميرة قدورة: من السودان، مهندسة معمارية مهتمة بالعمارة المستدامة

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عن هذا البرنامج

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جعفر توك — الاختلاف بداية الحوار

جعفر توك برنامج حواري وتفاعلي تقدمه قناة DWعربية من برلين. البرنامج يزور مختلف الدول العربية ليتعرف على قصص الناس عن كثب. البرنامج الذي يقدمه الإعلامي جعفر عبد الكريم، منصة كل من يشعر أنه مختلف أو مرفوض داخل المجتمع. البرنامج يكسر التابوهات في نقاش لضيوف بتوجهات مختلفة ضمن فقرات متنوعة بشكل إعلامي حديث. صفحاتنا على فايسبوك وإنستغرام وواتساب وتويتر مفتوحة لمتابعينا للتعليق والنقد وتقديم الأفكار

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