جعفر توك - الاختلاف بداية الحوار

عشر سنوات على "التغريبة" السورية.. مسلسل بلا نهاية؟

قلما يجد المرء دولة ما في أرجاء المعمورة الأربعة لم تطأها قدما لاجئ سوري. كيف لا واللاجئون أضحوا أحد أبرز تجليات الصراع في سوريا وعنوانه الأعرض. فهل مازال أصحاب الشأن يمنون النفس بالعودة لبلادهم حيث لا خبز ولا سلام؟