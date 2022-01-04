 جعفر توك - الاختلاف بداية الحوار | جعفر توك | DW | 08.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جعفر توك

جعفر توك - الاختلاف بداية الحوار

تعيش بعض النساء المهاجرات من دول المنطقة العربية تحديات يومية في أوروبا عامة وألمانيا خاصة. تتمحور بعض هذه التحديات حول تعرضهن للعنصرية ورغبة بعضهم بنزع الحجاب والعيش باستقلالية

مشاهدة الفيديو 56:05

المزيد من المركز الإعلامي

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - أنا بطل/بطلة لأن إرادتي قوية! 04.01.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - هل يحتاج الخطاب الديني الإسلامي إلى تجديد؟ 21.12.2021

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - "أنا ناجح/ ـة.. هذه قصتي!" 14.12.2021

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - "هل فكرت يوماً في التبرع بأعضائك؟" 07.12.2021

المزيد جعفر توك

DW Jaafar Talk Sendungslogo

أجنبيات غيرت اللغة العربية حياتهن!" 02.02.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

" أصحاب ولا أعز"... ما هي حقيقة الجدل الدائر حول الفيلم؟ 25.01.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - "أنا عابر/ة جندري/ة، لماذا لا تتقبلوني كما أنا؟" 18.01.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

"تونس: انقلاب أم تصحيح لمسار الثورة؟" 11.01.2022

اقرأ أيضا

epaselect epa04411363 Syrians within a group of refugees wait near the Turkish-Syrian border after fleeing Syria, near Sanliurfa, Turkey, 21 September 2014. Nearly 100,000 Syrian Kurds fleeing the Islamic State militant group have crossed into Turkey in the past three days, a UN official said. EPA/ULAS YUNUS TOSUN +++(c) dpa - Bildfunk+++

عشر سنوات على "التغريبة" السورية.. مسلسل بلا نهاية؟ 16.03.2021

 قلما يجد المرء دولة ما في أرجاء المعمورة الأربعة لم تطأها قدما لاجئ سوري. كيف لا واللاجئون أضحوا أحد أبرز تجليات الصراع في سوريا وعنوانه الأعرض. فهل مازال أصحاب الشأن يمنون النفس بالعودة لبلادهم حيث لا خبز ولا سلام؟