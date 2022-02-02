 جعفر توك - ″أين حقوقي، في يوم المرأة العالمي!″ | جعفر توك | DW | 08.03.2022

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جعفر توك

جعفر توك - "أين حقوقي، في يوم المرأة العالمي!"

في يوم المرأة العالمي، لا تزال المرأة في المنطقة العربية تناضل من أجل نيل حقوقها كاملة. بعضهن تعاني من العنف المجتمعي والأسري، وأخريات تناضلن من أجل تعديل قوانين الأحوال الشخصية أو يطالبن بالمساواة في سوق العمل. في هذه الحلقة من جعفر توك نطرح سؤال لماذا لم تحصل النساء في المنطقة العربية على حقوقهن كاملة. نقاش بين ضيفاتنا من مصر وسوريا والكويت والمغرب وآراء مختلفة حول وضع المرأة في بلدانهن.

مشاهدة الفيديو 42:30

ضيوف الحلقة: سناء حاكمي، كاتبة وناشطة نسوية مغربية / شاهيناز عبد السلام، ناشطة نسوية مصرية / هيفاء السنعوسي، أستاذة الأدب والتحليل النفسي بجامعة الكويت / وفاء صلاح الدين، إعلامية مصرية مهتمة بشؤون المرأة / ليلى سولي شندي، ممثلة وراقصة سورية كردية وأم عزباء

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