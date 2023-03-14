جعفر توك

جعفر توك - "أنا يتيم/ة، لماذا تحرمونني من حقوقي كإنسان/ة؟"

وصمة عار ورفض مجتمعي وفقدان لحقوق إنسان أساسية، تحديات مختلفة عديدة يواجهها بعض الأيتام ومجهولي النسب ما بين قوانين مجحفة واستبعاد اجتماعي وأوضاع صعبة تعيشها دور أيتام في المنطقة العربية. في هذه الحلقة من جعفر توك قرر ضيوف وضيفات من سوريا والمغرب والعراق ولبنان واليمن مشاركة قصصهم/ن وصرخاتهم/ن معنا.