جعفر توك - "أنا يتيم/ة، لماذا تحرمونني من حقوقي كإنسان/ة؟"

وصمة عار ورفض مجتمعي وفقدان لحقوق إنسان أساسية، تحديات مختلفة عديدة يواجهها بعض الأيتام ومجهولي النسب ما بين قوانين مجحفة واستبعاد اجتماعي وأوضاع صعبة تعيشها دور أيتام في المنطقة العربية. في هذه الحلقة من جعفر توك قرر ضيوف وضيفات من سوريا والمغرب والعراق ولبنان واليمن مشاركة قصصهم/ن وصرخاتهم/ن معنا.
ضيوف الحلقة: حنين بيداء: عراقية فقدت والدها وهي في الـ 6 من عمرها / سارة زيتون: أم يتيم سورية ترفض قانون الوصاية / فيصل صبري: مغربي مجهول النسب / غرايس رعد: مجهولة النسب تبنتها عائلة لبنانية / يوسف الكداح: مدير دار للأيتام في اليمن / معتز خالد: يتيم يمني يعيش في دار الأيتام