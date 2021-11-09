جعفر توك - "أنا ناجح/ ـة.. هذه قصتي!"

شابات وشبان من المنطقة العربية واجهوا/ واجهن تحديات صعبة أثناء دراستهم/ ن، لكنهم/ ن بالإصرار والعزيمة تفوقوا/ تفوقن دراسيا وقرروا/ قررن تغيير واقعهم/ن وإحداث فرق داخل مجتمعاتهم/ن. في حلقتنا اليوم من جعفر توك ضيوفنا من العراق والأردن ومصر وموريتانيا والمغرب وألمانيا يتحدثون لنا عن قصص نجاحهم/ن رغم التحديات التي واجهتهم/ ن.

ضيوف الحلقة: رقية سيدي: طالبة متفوقة من موريتانيا. ياسين مازوت: من طفل يجمع القمامة إلى مدير مؤسسة لإعادة التدوير في المغرب. محمود الكومي: مهندس مصري اخترع روبوت للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا. تقي الدين القرارعة: حصل على المركز الأولى بالتعليم الخاص في التوجيهي بالأردن. مروى مروان عجم: أيزيدية عراقية تفوقت في كلية الحقوق بالعراق. دولفان مصطفى: سورية كردية حصلت على العلامة التامة في الثانوية العامة في ألمانيا.