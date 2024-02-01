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سياسةألمانيا

هل يهدد اليمين المتطرف مستقبلي في ألمانيا؟ - الجزء الثاني

٢٠ فبراير ٢٠٢٤

أثار تحقيق استقصائي لشبكة "كوريكتيف" الجدل بعد إعلانه عن اجتماع سري ناقش خطة لتهجير ملايين الأشخاص من لاجئين ومهاجرين من ألمانيا. بحسب "كوريكتيف"، ضم الاجتماع سياسيين من حزب البديل اليميني الشعبوي ونازيين جدد. ما هي تفاصيل هذا الاجتماع؟ كيف يمكن الحد من الخطاب العنصري والتمييز بحق المهاجرين؟ وكيف يؤثر صعود الأحزاب اليمينية على حياة اللاجئين والمهاجرين والألمان من أصول مهاجرة في ألمانيا؟

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في هذه الحلقة نناقش تأثير الخطاب اليميني واليميني المتطرف على حياة المهاجرين/ات في ألمانيا! ما هي حقيقة الخطة التي قيل إنها تهدف لترحيل ملايين اللاجئين والألمان من أصول مهاجرة من ألمانيا؟ هل يشكّل حزب البديل اليميني الشعبوي خطرا على الديمقراطية وعلى المهاجرين في ألمانيا؟ ولماذا تتنامى شعبية الأحزاب اليمينية الشعبوية في ألمانيا وأوروبا.

ضيوف الحلقة: تيم كراوزه، نائب رئيس حزب البديل اليميني في بوتسدام / مهند الحلاق، برلماني ألماني في الحزب الديمقراطي الحر / يارا مياسه، ناشطة ألمانية سورية / أحمد فارع، ناشط سياسي ألماني من أصول يمنية / سماح حفني، طالبة وناشطة مصرية في ألمانيا

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جعفر توك — الاختلاف بداية الحوار

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