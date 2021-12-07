 جعفر توك - ″أنا عابر/ة جندري/ة، لماذا لا تتقبلوني كما أنا؟″ | جعفر توك | DW | 18.01.2022

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جعفر توك

جعفر توك - "أنا عابر/ة جندري/ة، لماذا لا تتقبلوني كما أنا؟"

يواجه العديد من العابرين والعابرات جندريا في المنطقة العربية رفضا من المجتمع وعدم تقبلهم فقط لأنهم قرروا أن ينتموا إلى جندر معين أو لا ينتموا. كما يتعرض بعضهم للتنمر وحتى الاعتداء وفقا لشهادات من بعض العابرات والعابرين. في حلقة جعفر توك لهذه الأسبوع نسأل لماذا لا يتم قبول العابرات والعابرين جندريا كما يريدون أن يعرفوا على أنفسهم/ـن؟ كيف ينظر الدين لهذا الأمر؟

مشاهدة الفيديو 56:05

كيف ينظر الدين لهذا الأمر؟ ولماذا لا يتم إنصافهم في النصوص القانونية كما يطالبون /ـن؟

 

الضيوف:

ليا، عابرة جندرية وناشطة حقوقية لبنانية

علي الأزهري، عضو هيئة تدريس في جامعة الأزهر المصرية

يحيى الزنداني، عابر جنسي يمني

تيسا غنزرر، نائبة في البرلمان الألماني

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