جعفر توك

جعفر توك - "أنا عابر/ة جندري/ة، لماذا لا تتقبلوني كما أنا؟"

يواجه العديد من العابرين والعابرات جندريا في المنطقة العربية رفضا من المجتمع وعدم تقبلهم فقط لأنهم قرروا أن ينتموا إلى جندر معين أو لا ينتموا. كما يتعرض بعضهم للتنمر وحتى الاعتداء وفقا لشهادات من بعض العابرات والعابرين. في حلقة جعفر توك لهذه الأسبوع نسأل لماذا لا يتم قبول العابرات والعابرين جندريا كما يريدون أن يعرفوا على أنفسهم/ـن؟ كيف ينظر الدين لهذا الأمر؟