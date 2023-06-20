 جعفر توك - "أنا سوداني/ة من يسأل عني اليوم؟" | جعفر توك | DW | 25.07.2023

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جعفر توك

جعفر توك - "أنا سوداني/ة من يسأل عني اليوم؟"

مر 101 يوم منذ بدء الصراع في السودان، ومن يومها يواجه السودانيون/ات أزمات إنسانية عديدة، تدمرت منازلهم ونفذت أدويتهم وانقطع التواصل فيما بينهم. ما اضطر الملايين للنزوح داخل السودان ومئات آلاف آخرون غادروها إلى البلدان المجاورة. في حلقة اليوم من جعفر توك نستضيف سودانيين وسودانيات لنتعرف على معاناتهم عن قرب ونسأل ما الحل؟ كيف يمكن الخروج من هذه الكارثة الإنسانية؟

ضيوف الحلقة: غادة أحمد: لاجئة سودانية في مصر / فاطمة مساعد: طالبة قانون سودانية وناشطة حقوقية / أحمد رحمة: ناشط حقوقي سوداني في ألمانيا / إيناس مزمل: ناشطة حقوقية سودانية / سليم أويس: مسؤول إعلام في مكتب يونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا / الطاهر إدريس: محلل سياسي سوداني / محمد المختار النور: المستشار القانوني لقوات الدعم السريع

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