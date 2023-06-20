جعفر توك

جعفر توك - "أنا سوداني/ة من يسأل عني اليوم؟"

مر 101 يوم منذ بدء الصراع في السودان، ومن يومها يواجه السودانيون/ات أزمات إنسانية عديدة، تدمرت منازلهم ونفذت أدويتهم وانقطع التواصل فيما بينهم. ما اضطر الملايين للنزوح داخل السودان ومئات آلاف آخرون غادروها إلى البلدان المجاورة. في حلقة اليوم من جعفر توك نستضيف سودانيين وسودانيات لنتعرف على معاناتهم عن قرب ونسأل ما الحل؟ كيف يمكن الخروج من هذه الكارثة الإنسانية؟