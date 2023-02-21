جعفر توك - "أصوم أو لا أصوم، هذه حريتي!"

كل عام يتجدد النقاش حول "الإفطار العلني" وقوانينه وعقوباته في بعض دول المنطقة العربية التي تصل للسجن في بعض الأحيان. البعض يراه تعديا على حقوق الإنسان وآخرون يعتبرونه انتهاكا لشعائر الصيام. في هذه الحلقة من جعفر توك نناقش هذه القوانين، كما نسلط الضوء على معاناة ضحايا زلزال سوريا وتركيا اليوم ونستضيف سيدة سورية حلّ رمضان عليها وعائلتها وهم بلا مأوى.
ضيوف الحلقة: آدم الرباطي، قس مسيحي مغربي / مصطفى بنحمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى المغربي / بنين الياس، صحفية عراقية ومدافعة عن حقوق المرأة / علي الحبيب، صحفي وناشط عراقي / عُلا الشعار، سورية فقدت منزلها وأخويها بعد الزلزال