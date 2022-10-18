 جعفر توك - ″ أسكن بمفردي، ما المانع؟ - أريد أن أترك منزل أسرتي ″ | جعفر توك | DW | 22.11.2022

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جعفر توك

جعفر توك - " أسكن بمفردي، ما المانع؟ - أريد أن أترك منزل أسرتي "

في هذه الحلقة من "جعفر توك" نتناول اختيار شباب وشابات الاستقلال عن أسرهم والانتقال لمسكن مستقل. لماذا يفكر البعض بهذه الخطوة؟ وما هي ردة فعل الأسرة؟ ما هو الدور الذي تلعبه الضغوط المجتمعية وهل يُنظر لاستقلال الفتاة كما يُنظر لاستقلال الشاب؟ وما هي التحديات التي تواجه من يتخذ هذه الخطوة؟

ضيوف الحلقة: نصره عبدي عجه الشهيرة ب ناس، صومالية ترعرعت في الإمارات // وجدي خليل، طالب جامعي مصري مقيم في ألمانيا // رائد العاني، مهندس اتصالات عراقي وأب ل 5 أولاد // داليا غانم، ألمانية من أصل لبناني والمديرة المؤسسة لأكاديمية ديوان وأم ل 3 أولاد

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