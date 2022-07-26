جعفر توك - أحبائي أُخفيوا قسريا... أين هم؟

ضيوف الحلقة: ياسمين المشعان، سورية اختفى شقيقها منذ عام 2014 داليا المعماري، عراقية اختفى والدها منذ عام 2014 عبد الرحمن طارق (الملقب بموكا)، يقول إنه أُخفي قسريا في السجون المصرية في 2019 زينب عكاشة، سودانية اختفى طفلها منذ عام 2021