 جعفر توك - أحبائي أُخفيوا قسريا... أين هم؟ | جعفر توك | DW | 06.09.2022

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جعفر توك

جعفر توك - أحبائي أُخفيوا قسريا... أين هم؟

ضيفات وضيوف جعفر توك يجمعهم اليوم الألم والأمل أثناء بحثهم عن أحبّائهم المخفيين قسريا إما عند حكومات لا تعترف بوجودهم في سجونها أو عند تنظيمات مثل داعش الإرهابي، سيدة اختفى طفلها قسريا بعمر 16 عاما وأخرى أبيها وثالثة أخيها. كما استضفنا شخصا عاش تجربة الاختفاء القسري في السجون المصرية.

ضيوف الحلقة: ياسمين المشعان، سورية اختفى شقيقها منذ عام 2014 داليا المعماري، عراقية اختفى والدها منذ عام 2014 عبد الرحمن طارق (الملقب بموكا)، يقول إنه أُخفي قسريا في السجون المصرية في 2019 زينب عكاشة، سودانية اختفى طفلها منذ عام 2021

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