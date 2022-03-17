 جعفر الصدر .. مرشح تسوية محرج للدعوة وبناتها! | العراق اليوم | DW | 17.03.2022

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العراق اليوم

جعفر الصدر .. مرشح تسوية محرج للدعوة وبناتها!

ترشيح سفير العراق في بريطانيا جعفر الصدر لمنصب رئيس الوزراء أحرج الإسلام السياسي في العراق، فهو ابن مؤسس حزب الدعوة بقيادة المالكي. هل ينجح مقتدى الصدر في مساعيه لتشكيل حكومة برئاسة ابن عمه ؟ ما هو موقف واشنطن؟ طهران؟

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جعفر الصدر .. مرشح تسوية محرج للدعوة وبناتها!

الكاتب السياسي نزار حيدر 
 

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جعفر الصدر .. مرشح تسوية محرج للدعوة وبناتها!  

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