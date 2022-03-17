جعفر الصدر .. مرشح تسوية محرج للدعوة وبناتها!  

أربعون مرشحا يتنافسون على منصب رئيس جمهورية العراق

قبيل عقد البرلمان العراقي جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد الشهر الجاري، تم إعلان قبول ترشيح 40 شخصا للتنافس على المنصب. ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي يوم 26 من الشهر الجاري جلسة خاصة لانتخاب رئيس من بين المرشحين.