العراق اليوم
جعفر الصدر .. مرشح تسوية محرج للدعوة وبناتها!
ترشيح سفير العراق في بريطانيا جعفر الصدر لمنصب رئيس الوزراء أحرج الإسلام السياسي في العراق، فهو ابن مؤسس حزب الدعوة بقيادة المالكي. هل ينجح مقتدى الصدر في مساعيه لتشكيل حكومة برئاسة ابن عمه ؟ ما هو موقف واشنطن؟ طهران؟
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- تاريخ
17.03.2022
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مواضيع
العراق, نوري المالكي, عمار الحكيم, مقتدى الصدر, بغداد, الفلوجة, محمود احمدي نجاد
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كلمات مفتاحية
العراقي؟
Tags
العراق,
الوزراء,
بغداد,
ايران,
الصدر
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- تاريخ
17.03.2022
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مواضيع
العراق, نوري المالكي, عمار الحكيم, مقتدى الصدر, بغداد, الفلوجة, محمود احمدي نجاد
-
كلمات مفتاحية
العراقي؟
Tags
العراق,
الوزراء,
بغداد,
ايران,
الصدر
- تحميل
خزن الملف الصوتي MP3
- إلى المحرر
-
طباعة
طباعة هذه الصفحة
-
الرابط
https://p.dw.com/p/48dcp