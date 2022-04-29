جسر بونتي فيكيو الغامض في فلونسا

أخبروهم أنهم في إيطاليا.. سوريون يتعرضون للاحتيال من قبل مهربين

بعد دفعهم مبالغ نقدية للمهربين بهدف الوصول إلى إيطاليا، تبين أن المهربين احتالوا على المهاجرين. فبعد قضاء ثلاثين ساعة في صندوق شاحنة تم إنزال المهاجرين في أحد بساتين الزيتون التركية. المزيد في التقرير.