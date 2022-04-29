جسر بونتي فيكيو الغامض في فلونسا

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يعتبر جسر بونتي فيكيو أحد أهم الجسور في فلورنسا. يعود تاريخ بناءه إلى العصور الوسطى ويتميز بوجود منازل ومتاجر على جانبيه. جسر أثري تحيط به العديد من الأسرار.
بعد دفعهم مبالغ نقدية للمهربين بهدف الوصول إلى إيطاليا، تبين أن المهربين احتالوا على المهاجرين. فبعد قضاء ثلاثين ساعة في صندوق شاحنة تم إنزال المهاجرين في أحد بساتين الزيتون التركية. المزيد في التقرير.
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