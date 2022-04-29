 جسر بونتي فيكيو الغامض في فلونسا | يوروماكس | DW | 01.05.2022

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يوروماكس

جسر بونتي فيكيو الغامض في فلونسا

يعتبر جسر بونتي فيكيو أحد أهم الجسور في فلورنسا. يعود تاريخ بناءه إلى العصور الوسطى ويتميز بوجود منازل ومتاجر على جانبيه. جسر أثري تحيط به العديد من الأسرار.

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