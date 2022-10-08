جسر القرم: روسيا توقف مشتبه بهم وأوكرانيا تصف التحقيق بالهراء

أعلنت أجهزة الأمن الروسية الأربعاء (12 تشرين الأول/أكتوبر 2022) أنها اعتقلت ثمانية مشتبه بهم، بينهم خمسة روس، للاشتباه في مشاركتهم في تجهيز الهجوم التفجيري الذي ضرب جسر القرم السبت. وقالت أجهزة الأمن في بيان أنه تم اعتقال خمسة روس و"ثلاثة مواطنين أوكرانيين وأرمن"، من دون تحديد تفاصيل حول جنسية هؤلاء المشتبه بهم الثلاثة.

وأضافت "تمّ إخفاء العبوة الناسفة في 22 قطعة من اللفائف البلاستيكية بوزن إجمالي يصل إلى 22،770 كيلوغراماً". وأشار المصدر ذاته إلى أنه تمّ إرسال المتفجّرات في أوائل آب/أغسطس في زورق انطلق من ميناء أوديسا في أوكرانيا إلى ميناء روسيه في بلغاريا. ثم نُقلت إلى ميناء بوتي في جورجيا، ليتمّ شحنها إلى أرمينيا قبل وصولها برّاً إلى روسيا.

وأشارت أجهزة الأمن الروسية إلى أنّ العبوة الناسفة دخلت روسيا في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر في شاحنة مسجّلة في جورجيا، قبل أن تصل في السادس من تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل يومين على الانفجار، إلى كراسنودار الروسية المتاخمة لشبه جزيرة القرم.

وأكدت الأجهزة الروسية أنّ "الهجوم الإرهابي" نُظم من قبل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، موضحة أنّ عميلاً من كييف نسّق نقل المتفجّرات وكان على اتصال بجميع الوسطاء.

وقال الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الأربعاء إن منظم الهجوم على جسر القرم هو رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف. ونقلت قناة "آر تي عربية " اليوم الأربعاء " عن الأمن الروسي القول في بيان له: "تم إثبات أن منظمي الهجوم الإرهابي على جسر القرم هم مديرية الاستخبارات المركزية في وزارة الدفاع الأوكرانية، ورئيسها كيريل بودانوف وموظفون وعملاء لها".

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تنديد أوكراني بالتحقيق

ومن جانبه، ندد مسؤول أوكراني كبير اليوم الأربعاء بالتحقيق الروسي في الانفجار ووصفه بأنه "هراء". ونقلت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية عن المتحدث باسم وزير الداخلية آندريه يوسوف قوله ردا على سؤال بشأن اتهامات موسكو "ما يقوم به جهاز الأمن الاتحادي ولجنة التحقيق برمته هراء". ووصف يوسوف جهاز الأمن الاتحادي الروسي ولجنة التحقيق بأنهما "هياكل وهمية تخدم نظام بوتين، لذلك لن نعلق بالتأكيد على تصريحاتهما".

وأدى انفجار قوي السبت إلى إلحاق أضرار جسيمة بجسر القرم الذي يصل شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمّتها موسكو ببقية الأراضي الروسية. ومع ذلك، استؤنفت حركة السكك الحديدية وحركة السير بشكل جزئي على هذا الطريق الحيوي للجيش الروسي.

وتؤكّد السلطات الروسية أنّ شاحنة مفخّخة كانت مصدر هذا الانفجار. ورداً على ذلك، شنّت روسيا الإثنين والثلاثاء قصفاً مكثّفاً على أوكرانيا.

خ.س/ع.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)