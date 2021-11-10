جزيرة يونانية لاختبارات النقل المستقبلي

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قريبا ستصبح جزيرة أستيباليا اليونانية محايدة مناخيًّا اذ سيتم استبدال جميع سيارات محركات الاحتراق البالغ عددها 1200 بسيارات كهربائية. وفولكسفاغن هي المسؤولة عن هذا المشروع، وعن مقاومة المعترضين عليه.
بعد تحقيق الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية نجاحات في السوق الصينية، ترغب في اقتحام الأسواق الأوروبية. فهل تستطيع منافسة عمالقة صناعة السيارات في ألمانيا مثل بي أم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن؟
تقترب شركة بورشه للسيارات الرياضية الفارهة من بدء تداول أسهمها في بورصة فرانكفورت. وقد يؤدي ذلك إلى جنى الشركة مليارات لاستخدامها في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، ولتكتب الشركة فصلا مشرقا جديدا في تاريخها العريق.
تزداد المخاوف من هجرة صناعات ألمانية هامة وحيوية إلى الخارج وخاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا هذه الهجرة في هذا الوقت بالتحديد؟، وما التبعات الخطيرة لذلك على ألمانيا وموقعها الصناعي في أوروبا والعالم؟
تترقب شركة تيسلا الحصول على الموافقة النهائية لبدء إنتاج مركباتها الكهربائية في أول مصنع ضخم لها في أوروبا، قرب برلين. يأتي ذلك بعد سنتين من الإجراءات الإدارية المعقدة والشكاوي والمظاهرات المعترضة.
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