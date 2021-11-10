جزيرة يونانية لاختبارات النقل المستقبلي

تحليل: هل تفقد ألمانيا مكانتها الصناعية في أوروبا والعالم؟

تزداد المخاوف من هجرة صناعات ألمانية هامة وحيوية إلى الخارج وخاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا هذه الهجرة في هذا الوقت بالتحديد؟، وما التبعات الخطيرة لذلك على ألمانيا وموقعها الصناعي في أوروبا والعالم؟