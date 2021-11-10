 جزيرة يونانية لاختبارات النقل المستقبلي | عالم السرعة | DW | 25.11.2022

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عالم السرعة

جزيرة يونانية لاختبارات النقل المستقبلي

قريبا ستصبح جزيرة أستيباليا اليونانية محايدة مناخيًّا اذ سيتم استبدال جميع سيارات محركات الاحتراق البالغ عددها 1200 بسيارات كهربائية. وفولكسفاغن هي المسؤولة عن هذا المشروع، وعن مقاومة المعترضين عليه.

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