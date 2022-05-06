 جزيرة سانت هيلينا - جنة التنوع البيولوجي | وثائقي | DW | 20.05.2022

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وثائقي

جزيرة سانت هيلينا - جنة التنوع البيولوجي

توفر جزيرة سانت هيلينا الصغيرة في جنوب المحيط الأطلسي الظروف الملائمة لنباتات وحيوانات فريدة من نوعها. يتواجد على الجزيرة أكثر من 400 نوع لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم. يسعى سكان سانت هيلينا إلى ضمان بقائها على هذا النحو.

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تعتبر الجزيرة البركانية الصغيرة في جنوب المحيط الأطلسي نائية ومعزولة، وهي تقع بين جنوب إفريقيا وأمريكا الجنوبية. لا تزال سانت هيلينا أحد أقاليم ما وراء البحار البريطانية. واشتهرت الجزيرة النائية بأنها كانت منفى الإمبراطور الفرنسي السابق نابليون بونابرت. أصبحت سانت هيلينا اليوم قبلة للرحالة ومحبي الطبيعة. ويعود ذلك إلى طبيعتها الخلابة ومناخها شبه الاستوائي المعتدل. لذا قرر السكان المحليون -"القديسون"، كما يسمي سكان الجزيرة أنفسهم بكل فخر أن يحافظوا هم ذاتهم على موطنهم والتنوع البيولوجي غير العادي. من الصعب تصديق ما حققه الأهالي هناك ويمكن أن يكون مثالا عالميا لما يمكن أن نفعله نحن البشر لحماية البيئة. يُظهر هذا الوثائقي حيوانات الجزيرة وطبيعتها الفريدة والرائعة لأول مرة.

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