 جزيرة روغن: احتجاجات ضد محطة غاز طبيعي مسال | صنع في ألمانيا | DW | 14.06.2023

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صنع في ألمانيا

جزيرة روغن: احتجاجات ضد محطة غاز طبيعي مسال

لقد تم بناء محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال بسرعة عالية؛ ولكن هل نحتاج إليها حقًا؟ فالغاز الطبيعي أصبح أرخص مما كان عليه قبل عامين، ويبدو أن هناك فائضًا في العرض. في جزيرة روغن يحتج الناس ضد بناء محطة الغاز الطبيعي المسال.

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