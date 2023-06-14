جزيرة روغن: احتجاجات ضد محطة غاز طبيعي مسال

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لقد تم بناء محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال بسرعة عالية؛ ولكن هل نحتاج إليها حقًا؟ فالغاز الطبيعي أصبح أرخص مما كان عليه قبل عامين، ويبدو أن هناك فائضًا في العرض. في جزيرة روغن يحتج الناس ضد بناء محطة الغاز الطبيعي المسال.
في محطته الخليجية الثانية أجرى المستشار الألماني، أولاف شولتس، مباحثات في الإمارات بشأن إمدادات الطاقة وإيجاد بديل للغاز الروسي، حيث أشار إلى إحراز تقدم في التعاون مع الإمارات في هذا المجال. وسيختم جولته هذه في قطر.
أكد المستشار شولتس والرئيس السيسي، خلال زيارة الأخير إلى برلين، على تعزيز الشراكة بين بلديهما، خصوصًا في مجال الطاقة، مع استعداد مصر لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا بعد تسييله. لكن ماذا بشأن قضية حقوق الإنسان في مصر؟
افتتح المستشار الألماني أول محطة لتحزين الغاز المسال المستورد على طريق استقلال ألمانيا عن الغاز الروسي. شولتس قال إن هذا يوم جيد لألمانيا، وعلامة جيدة على قوة الاقتصاد الألماني. لكن هناك مخاوف اعتراضات على هذه المشاريع.
حضر المستشار الألماني مع رئيس دولة الإمارات، حفل التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال أمن الطاقة وحماية المناخ وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة. كما ستزود الإمارات ألمانيا بشحنات عاجلة من الغاز المسال والديزل.
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