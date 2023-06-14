جزيرة روغن: احتجاجات ضد محطة غاز طبيعي مسال

ألمانيا ومصر.. الغاز المسال على حساب حقوق الإنسان؟

أكد المستشار شولتس والرئيس السيسي، خلال زيارة الأخير إلى برلين، على تعزيز الشراكة بين بلديهما، خصوصًا في مجال الطاقة، مع استعداد مصر لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا بعد تسييله. لكن ماذا بشأن قضية حقوق الإنسان في مصر؟