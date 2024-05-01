جزر سفالبارد - من دولية إلى نرويجية

لا أحد يحتاج إلى تأشيرة دخول إلى جزر سفالبارد. فهو إقليم نرويجي والجميع يتمتع بحرية السفر إليه. وقد نشأ هناك مجتمع دولي فريد من نوعه على مدى القرن الماضي. كانت هذه المنطقة في السابق، موطنًا لعمال المناجم الذين كانوا يعملون في مناجم الفحم. لكن في السنوات الأخيرة، زاد عدد الأجانب في العاصمة لونغيرباين بشكل ملحوظ وهم يشكلون الآن أكثر من ثلث السكان البالغ عددهم أكثر من 2000 نسمة. هناك وظائف عدة في مجال السياحة، لكن الفنانين والعلماء ينجذبون أيضًا إلى سفالبارد الواقعة في أقصى الشمال. والآن يشعر الأجانب بأنهم يستبعدون على نحو متزايد بعد ما قامت السلطات النرويجية بتقييد حقهم في التصويت خوفاً من تزايد أعدادهم. وخرجت احتجاجات على هذا القرار بما في ذلك السكان الأجانب الذين يخشون من رفع أصواتهم بسبب وضعهم غير المستقر.