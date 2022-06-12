 جزر تشاغوس - الجنة المفقودة | وثائقي | DW | 25.06.2022

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وثائقي

جزر تشاغوس - الجنة المفقودة

قبل 50 عاماً طردت السلطات البريطانية جميع سكان جزر تشاغوس في المحيط الهندي من منازلهم. والآن يريد التشاغوسيون المنفيون استعادة جزرهم.

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بعد انفصال أرخبيل موريشيوس قبل فترة وجيزة من حصول موريشيوس على استقلالها، أجّرت بريطانيا العظمى أكبر جزيرة للولايات المتحدة في عام 1966 فأسست عليها قاعدة بحرية أمريكية. رحّلت السلطات البريطانية حوالي 1500 شخص قسراً بين عامي 1967 و 1973، وقامت بريطانيا بتمديد عقد الإيجار حتى عام 2036. أدانت محكمة العدل الدولية في عام 2019 تصرف بريطانيا باعتباره انتهاكاً لحق الشعوب في تقرير المصير. والآن قررت المحكمة الدولية لقانون البحار إعادة جزر تشاغوس إلى موريشيوس، لكن بريطانيا لا تزال ترفض الرضوخ لهذا القرار حتى الآن. ومع ذلك فإن التشاغوسيين الذين يعيشون في المنفى يكافحون من أجل العودة إلى وطنهم. تقود صابرينا جان هذه المعركة وتسعى جاهدة للحفاظ على أمل العودة لجميع المعنيين.

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Sendedatum: 24. Juni 2022 Stills aus der Doku Das verlorene Paradies Vor 50 Jahren wurde die gesamte Bevölkerung der Chagos-Inseln von britischen Behörden vertrieben. Nun wollen die im Exil lebenden Chagossianer und Chagossianerinnen ihre Insel zurück. Voller Tatendrang führt Sabrina Jean diesen Kampf an und bemüht sich, die Hoffnung für alle Betroffenen am Leben zu erhalten. Damit sie endlich zurück nach Hause können.

جزر تشاغوس - الجنة المفقودة 27.05.2022

قبل 50 عاماً طردت السلطات البريطانية جميع سكان جزر تشاغوس في المحيط الهندي من منازلهم. والآن يريد التشاغوسيون المنفيون استعادة جزرهم.