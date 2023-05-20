 جزر بنغلاديش المتجولة - الحياة بين اللعنة والنعمة | وثائقي | DW | 07.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

وثائقي

جزر بنغلاديش المتجولة - الحياة بين اللعنة والنعمة

في جنوب بنغلاديش تظهر وتختفي جُزر رسوبية في نهر جامونا بصورة منتظمة. وما تسمى جزر التشار يستوطنها بشر، رغم أنها تظهر وتختفي تحت الماء حسب تعاقب موسم الأمطار الغزيرة وموسم الجفاف.

على نهر براهمابوترا الكبير، والذي يُطلق عليه هنا اسم جامونا، تمكن ملاحظة ظهور واختفاء ما تُسمى جُزر الشار. و أفراد شعب شاورا الذين يعيشون فيها، يتعاملون مع القوة الطبيعية للمياه بطريقة مثيرة للإعجاب. فهم يؤدون أعمالهم الزراعية ويعيشون في جماعات صغيرة، مع علمهم أن كل شيء بنوه قد يتحطم في العام التالي. إنه موسم الجفاف، وقد انحسرت مياه نهر جامونا وتركت مسطحات طويلة من الرمال البيضاء، وجُزراً جديدة ذات تربة خصبة. رحيم شوركار من شعب شاورا، لديه حاليا الكثير من العمل، ويأمل أن ينتهي من الحصاد قبل الفيضان القادم. لا يرغب رحيم في الانتقال للعيش على اليابسة، وترك أسلوب حياته هذا. لكن زوجته عالية تنظر للأمر بقلق. فأي مستقبل ينتظرهم هنا؟ وقبل كل شيء، أي مستقبل ينتظر ابنهما عاشق ابن الستة أعوام؟ من الممكن أن يواجهوا نفس مصير جارهم شوروز سامان الذي غمر الفيضان حقله وأراضيه حتى الآن ستّ مرات. وفي كل مرة يضطر لإنفاق كل مدخراته من أجل بداية جديدة. كل أفراد شعب تشاورا يعرفون هذه المعاناة المريرة، وهم يساعدون بعضهم بعضا في نقل جدران منازلهم المصنوعة من الصفيح، عندما يضطرون إلى المغادرة إلى مكان لا تغمره المياه. الحياة هنا ليست سهلة، ولن تصبح كذلك في المستقبل؛ بل بالعكس، فالتغير المناخي سيزيد من حدة الأمطار الموسمية وحدة موسم الجفاف أيضا.

المزيد من المركز الإعلامي

Filmstill Dokumentation | Katanga Nation - Hafen der Hoffnung in Addis Abeba

وثائقي - حي كاتانغا - بصيص الأمل في أديس أبابا 20.05.2023

Doku YT Plan KW 02 l Globalisierung in der Krise

وثائقي - العولمة في أزمة - الهجرة بين الربح والخسارة 18.05.2023

Filmstill Dokumentation | Wer steckt hinter Anonymous?

وجه أنونيموس الخفي 17.05.2023

Doku YT Plan KW 05 Superfood oder Klimakiller

الأغذية الخارقة والبيئة - الأفوكادو والتوت الأزرق 14.05.2023

المزيد وثائقي

Doku YT Plan KW 22

كوكا كولا ومشكلة البلاستيك - شركة عملاقة في مرمى الانتقادات 02.06.2023

Thumbnail Doku Rote Linie: Baltikum - Wie die NATO für den Ernstfall übt

دول البلطيق خط أحمر - كيف يستعد حلف الناتو لحرب حقيقية 28.05.2023

Doku YT Plan KW 04 | Das schmutzige Geschäft mit der Schönheit

الجانب المظلم لتجارة التجميل 24.05.2023

Doku Im Tuktuk zur Freiheit - Sri Lankas Frauen machen mobil

رحلة صوب الحرية - نساء سريلانكيات يقدن التوكتوك 24.05.2023

اقرأ أيضا

Titel: Die Chauras von Bangladesch - Leben zwischen Fluch und Segen Bildbeschreibungen: Stills aus: Die Chauras von Bangladesch Copyright: © Mayalok Film Schlagworte: Dokumentation, Bangladesch, Chars, Chauras, Klimawandel, Überschwemmung, Landwirtschaft, Jamuna Sendedatum 07.06.2023 ***ACHTUNG: Verwendung nur im Zusammenhang mit der Doku***

جزر بنغلاديش المتجولة - الحياة بين اللعنة والنعمة 31.05.2023

في جنوب بنغلاديش تظهر وتختفي جُزر رسوبية في نهر جامونا بصورة منتظمة. وما تسمى جزر التشار يستوطنها بشر، رغم أنها تظهر وتختفي تحت الماء حسب تعاقب موسم الأمطار الغزيرة وموسم الجفاف.

Dokumentation Ein Fluss in Gefahr - Bangladeschs verseuchtes Delta Sendedatum: 11. Dezember 2021 Thema: Klimakatastrophe in Bangladesch und ihre Auswirkungen auf die Bevölkerung Beschreibung: Bangladesch kämpft darum, sich über Wasser zu halten. Bis 2050 wird jeder siebte Einwohner des Landes durch klimabedingte Faktoren vertrieben werden. Fotograf: © tvf (Stills aus einer tvf-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation

أنهار في خطر ـ مياه ملوثة في بنغلاديش 09.11.2021

تكافح بنغلاديش ضد ارتفاع منسوب مياه الأنهار والبحار، ويقدر الخبراء أنه بحلول عام 2050 سيضطر 15 % من سكان البلاد للنزوح على خلفية التغير المناخي.