 جزر بنغلاديش المتجولة - الحياة بين اللعنة والنعمة | تقارير جديدة | DW | 31.05.2023

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تقارير جديدة

جزر بنغلاديش المتجولة - الحياة بين اللعنة والنعمة

في جنوب بنغلاديش تظهر وتختفي جُزر رسوبية في نهر جامونا بصورة منتظمة. وما تسمى جزر التشار يستوطنها بشر، رغم أنها تظهر وتختفي تحت الماء حسب تعاقب موسم الأمطار الغزيرة وموسم الجفاف.

Bangladesch | Die Chauras von Bangladesch

Bangladesch | Die Chauras von Bangladesch

على نهر براهمابوترا الكبير، والذي يُطلق عليه هنا اسم جامونا، تمكن ملاحظة ظهور واختفاء ما تُسمى جُزر الشار. و أفراد شعب شاورا الذين يعيشون فيها، يتعاملون مع القوة الطبيعية للمياه بطريقة مثيرة للإعجاب. فهم يؤدون أعمالهم الزراعية ويعيشون في جماعات صغيرة، مع علمهم أن كل شيء بنوه قد يتحطم في العام التالي.  

إنه موسم الجفاف، وقد انحسرت مياه نهر جامونا وتركت مسطحات طويلة من الرمال البيضاء، وجُزراً جديدة ذات تربة خصبة. رحيم شوركار من شعب شاورا، لديه حاليا الكثير من العمل، ويأمل أن ينتهي من الحصاد قبل الفيضان القادم. 

Bangladesch | Die Chauras von Bangladesch

لا يرغب رحيم في الانتقال للعيش على اليابسة، وترك أسلوب حياته هذا. لكن زوجته عالية تنظر للأمر بقلق. فأي مستقبل ينتظرهم هنا؟ وقبل كل شيء، أي مستقبل ينتظر ابنهما عاشق ابن الستة أعوام؟ 

من الممكن أن يواجهوا نفس مصير جارهم شوروز سامان الذي غمر الفيضان حقله وأراضيه حتى الآن ستّ مرات. وفي كل مرة يضطر لإنفاق كل مدخراته من أجل بداية جديدة. 

 

Bangladesch | Die Chauras von Bangladesch


كل أفراد شعب شاورا يعرفون هذه المعاناة المريرة، وهم يساعدون بعضهم بعضا في نقل جدران منازلهم المصنوعة من الصفيح، عندما يضطرون إلى المغادرة إلى مكان لا تغمره المياه. الحياة هنا ليست سهلة، ولن تصبح كذلك في المستقبل؛ بل بالعكس، فالتغير المناخي سيزيد من حدة الأمطار  الموسمية وحدة موسم الجفاف أيضا. 



مواعيد البث
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الأربعاء 07 يونيو/حزيران 2023 – 18:15 UTC
الأربعاء 07 يونيو/حزيران 2023– 22:15 UTC
الخميس 08 يونيو/حزيران 2023– 01:15 UTC
الخميس 08 يونيو/حزيران 2023 – 03:00 UTC
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الخميس 08 يونيو/حزيران 2023 – 09:15 UTC
السبت 10 يونيو/حزيران 2023 – 06:15 UTC
السبت 10 يونيو/حزيران 2023– 10:15 UTC
السبت 10 يونيو/حزيران 2023– 15:15 UTC
السبت 10 يونيو/حزيران 2023– 23:15 UTC
الأحد 11 يونيو/حزيران 2023– 13:15 UTC
الأحد 11 يونيو/حزيران 2023– 19:15 UTC
الإثنين 12 يونيو/حزيران 2023– 16:15 UTC
الثلاثاء 13 يونيو/حزيران 2023– 11:15 UTC
 

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