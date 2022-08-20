جزر المالديف: أعشاب بحرية لحماية المناخ

أوروبا تحترق.. لماذا تسارعت وتيرة حرائق الغابات المدمرة؟

لا تزال أوروبا بالكاد في منتصف فصل الصيف فيما تجاوزت المنطقة التي حاصرتها حرائق الغابات في البلقان وإيطاليا وجنوب شرق البحر المتوسط المعدلات السنوية المعتادة. فما هو تفسير اشتداد حرائق الغابات بهذا الشكل المدمر؟