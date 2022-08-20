جزر المالديف: أعشاب بحرية لحماية المناخ

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تساعد الأعشاب البحرية في جزر المالديف على حماية الجزر والمناخ. الآن يتم استكشافها وحمايتها؛ لأنها تخزن ثاني أكسيد الكربون وتحمي الجزر من التآكل.
لا تزال أوروبا بالكاد في منتصف فصل الصيف فيما تجاوزت المنطقة التي حاصرتها حرائق الغابات في البلقان وإيطاليا وجنوب شرق البحر المتوسط المعدلات السنوية المعتادة. فما هو تفسير اشتداد حرائق الغابات بهذا الشكل المدمر؟
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