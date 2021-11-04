 جزر المالديف: أعشاب بحرية لحماية المناخ | العولمة 3000 | DW | 06.11.2021

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العولمة 3000

جزر المالديف: أعشاب بحرية لحماية المناخ

تؤمن الأعشاب البحرية في قاع جزر المالديف نظاماً بيئياً قيما، كونها تخزن ثاني أكسيد الكربون وتحمي الجزر من التآكل. وهي مهددة الآن، ما يدفع العلماء إلى البحث عنها وحمايتها.

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