جزر المالديف: أعشاب بحرية لحماية المناخ

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تؤمن الأعشاب البحرية في قاع جزر المالديف نظاماً بيئياً قيما، كونها تخزن ثاني أكسيد الكربون وتحمي الجزر من التآكل. وهي مهددة الآن، ما يدفع العلماء إلى البحث عنها وحمايتها.
لا تزال أوروبا بالكاد في منتصف فصل الصيف فيما تجاوزت المنطقة التي حاصرتها حرائق الغابات في البلقان وإيطاليا وجنوب شرق البحر المتوسط المعدلات السنوية المعتادة. فما هو تفسير اشتداد حرائق الغابات بهذا الشكل المدمر؟
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