جزر القمر تطبق مرسومًا صارمًا على التطعيم

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في الوقت الذي يثير فيه مناهضو التطعيم في أوروبا ضجة حول الغرامات المحتملة لمن يرفضون التطعيم ، فإن جزر القمر تأخذ التطعيم الإلزامي إلى مستوى جديد. تقرير مراسل DW بجنوب إفريقيا أدريان كريش من العاصمة موروني
سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض ارتفاعا جديدا، وبالتالي رقما قياسيا جديدا، في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في وقت تشهد فيه ألمانيا تباطؤا في وتيرة التطعيم ضد عدوى الفيروس.
بعد أن أعطت الوكالة الأوروبية للأدوية الضوء الأخضر للقاح نوفافاكس وافقت المفوضية عليه ليصبح "الخامس" المتداول بأوروبا. ويرتكز نوفافاكس على "تقنية تقليدية" أكثر من اللقاحات الأخرى، وهو ما قد يقلل الشكوك لدى غير الملقحين.
أظهرت دراسة جديدة أسباب زيادة الخطر لدى لأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن المفرط بعد إصابتهم بفيروس كوفيدـ19، وأكدت الدراسة أن فيروس كورونا يصيب الخلايا الدهنية وجزء من الخلايا المناعية الموجودة في الدهون.
دخل الإغلاق التام في النمسا حيز التنفيذ اليوم الاثنين سعيا لوقف انتشار كوفيد19، ما أدى لاحتجاجات واسعة وسط موجة رابعة تهدد كامل أوروبا. كما ستكون النمسا أول دولة أوروبية تفرض التطعيم بحلول شباط / فبراير من العام المقبل.
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