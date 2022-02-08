جزر القمر تطبق مرسومًا صارمًا على التطعيم

بعد الموافقة عليه.. نوفافاكس خامس لقاح مضاد لكورونا في أوروبا

بعد أن أعطت الوكالة الأوروبية للأدوية الضوء الأخضر للقاح نوفافاكس وافقت المفوضية عليه ليصبح "الخامس" المتداول بأوروبا. ويرتكز نوفافاكس على "تقنية تقليدية" أكثر من اللقاحات الأخرى، وهو ما قد يقلل الشكوك لدى غير الملقحين.