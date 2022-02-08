 جزر القمر تطبق مرسومًا صارمًا على التطعيم | DW الأخبار | DW | 11.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

جزر القمر تطبق مرسومًا صارمًا على التطعيم

في الوقت الذي يثير فيه مناهضو التطعيم في أوروبا ضجة حول الغرامات المحتملة لمن يرفضون التطعيم ، فإن جزر القمر تأخذ التطعيم الإلزامي إلى مستوى جديد. تقرير مراسل DW بجنوب إفريقيا أدريان كريش من العاصمة موروني

مشاهدة الفيديو 02:51

المزيد من المركز الإعلامي

تمضي جزر القمر إلى أبعد من البلدان الأخرى في تطبيق إجراءات اللقاح الخاصة بها.

جزر القمر تطبق مرسومًا صارمًا على التطعيم 08.02.2022

نقص الأوكسجين في الهند وعدم الالتزام بتعليمات الوقاية يزيدان من معاناة الهند في مكافحة وباء كورونا.

أرقام قياسية في الهند بعدد الوفيات والسبب وباء كورونا 08.05.2021

DW Covid-19 Spezial Sendungslogo arabisch

كورونا – ما بين الكوارث الطبيعية وانتشار سلالة دلتا 05.08.2021

مصادر غربية تتحدث عن استمرار روسيا في حشد مزيد من قواتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا

روسيا تحشد المزيد من قواتها على الحدود مع أوكرانيا 11.02.2022

المزيد DW الأخبار

أبو ليلى فنان مهرجانات مصري يتحدث عن القيود والتحديات التي تفرضها نقابة الموسيقيين المصرية على فنه.

كيف ينظر فنانو المهرجانات إلى قرارات نقابة الموسيقيين؟ 11.02.2022

دراسات حديثة تظهر ارتفاع قياسي في حرارة البحار والمحيطات

ارتفاع حرارة البحار والمحيطات والتلوث يزيد المخاوف من كوارث 11.02.2022

تعمل الممرضة اليمنية اعتدال القباطي كمتطوعة في المجال الاسعافي والانساني منذ نصف قرن، ما جعلها تحصل على جائزة عالمية

اعتدال القباطي نصف قرن في العمل التطوعي 11.02.2022

الدبيبة المدعومُ من الأمم المتحدة يعد بوضع ِ قانون انتخابات جديد لحل الأزمة السياسية. وباشاغا يطالب بتسلم السلطة

صراع في ليبيا حول منصب رئيس الوزراء 11.02.2022

اقرأ أيضا

Boostern gegen die vierte Welle - im Kampf gegen die expoldierenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie wird die sogenannte Booster-Impfung als Auffrischung des Impdschutzes empfohlen. Die Booster-Impfung wird nicht mehr nur für ältere Bürger empfohlen. Spätestens sechs Monate nach der letzten Impfung ist eine Corona-Auffrischungsimpfung sinnvoll. Münster Deutschland Copyright: xx

ألمانيا- تباطؤ وتيرة التطعيم ضد كورونا وارتفاع حاد لمعدل الإصابة 05.02.2022

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض ارتفاعا جديدا، وبالتالي رقما قياسيا جديدا، في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في وقت تشهد فيه ألمانيا تباطؤا في وتيرة التطعيم ضد عدوى الفيروس.

Illustration of a healthcare worker in a protective ward with a surgical mask holding a vial of vaccineI. Novavax is a new coronavirus vaccine on the market, and Indonesia was the first to approve it. in Zagreb, Croatia, on November 04, 2021. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL

بعد الموافقة عليه.. نوفافاكس خامس لقاح مضاد لكورونا في أوروبا 20.12.2021

بعد أن أعطت الوكالة الأوروبية للأدوية الضوء الأخضر للقاح نوفافاكس وافقت المفوضية عليه ليصبح "الخامس" المتداول بأوروبا. ويرتكز نوفافاكس على "تقنية تقليدية" أكثر من اللقاحات الأخرى، وهو ما قد يقلل الشكوك لدى غير الملقحين.

TOPSHOT - A doctor holds the hand of a Covid-19 patient in the Covid-19 intensive care unit of the community hospital (Klinikum Magdeburg) in Magdeburg, eastern Germany, on April 28, 2021, amid the novel coronavirus COVID-19 pandemic. (Photo by Ronny Hartmann / AFP)

لماذا تزيد السمنة من مخاطر الأعراض الحادة لكورونا؟ 12.12.2021

أظهرت دراسة جديدة أسباب زيادة الخطر لدى لأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن المفرط بعد إصابتهم بفيروس كوفيدـ19، وأكدت الدراسة أن فيروس كورونا يصيب الخلايا الدهنية وجزء من الخلايا المناعية الموجودة في الدهون.

Riot police uses a water canon against protestors during a demonstration against the reinforced measures of the Belgium government to counter the latest spike of the coronavirus in Brussels, Belgium, Sunday, Nov. 21, 2021. Many among them also protested against the strong advice to get vaccinated and any moves to impose mandatory shots. (AP Photo/Olivier Matthys)

كورونا ـ إغلاق تام في النمسا واحتجاجات عنيفة في دول أوروبية عدة 22.11.2021

دخل الإغلاق التام في النمسا حيز التنفيذ اليوم الاثنين سعيا لوقف انتشار كوفيد19، ما أدى لاحتجاجات واسعة وسط موجة رابعة تهدد كامل أوروبا. كما ستكون النمسا أول دولة أوروبية تفرض التطعيم بحلول شباط / فبراير من العام المقبل.