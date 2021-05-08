 جزر القمر تطبق مرسومًا صارمًا على التطعيم | DW الأخبار | DW | 08.02.2022

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DW الأخبار

جزر القمر تطبق مرسومًا صارمًا على التطعيم

في الوقت الذي يثير فيه مناهضو التطعيم في أوروبا ضجة حول الغرامات المحتملة لمن يرفضون التطعيم ، فإن جزر القمر تأخذ التطعيم الإلزامي إلى مستوى جديد. تقرير مراسل DW بجنوب إفريقيا أدريان كريش من العاصمة موروني

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