جزر الآزور - جنة وسط المحيط الأطلسي

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
مجموعة جزر الآزور البرتغالية وسط المحيط الأطلسي واحدة من الأهداف السياحية المفضلة لدى محبي الطبيعة العذراء. فالجزر تتيح للزائر التمتع بالسباحة في المياة الساخنة والتنزه وقطف الأناناس واللعب مع الدلفين.
توقعت دراسة ألمانية أنه من الممكن أن تشهد أوروبا فصولا جافة في المستقبل. ويشير العلماء إلى أنه ومنذ ربيع هذا العام، شهدت أوروبا جفافا واسع النطاق أثرعلى مستويات المياه والزراعة وأدت إلى فرض قيود على استخدام المياه.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول