 جزر الآزور - جنة وسط المحيط الأطلسي | يوروماكس | DW | 12.02.2023

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يوروماكس

جزر الآزور - جنة وسط المحيط الأطلسي

مجموعة جزر الآزور البرتغالية وسط المحيط الأطلسي واحدة من الأهداف السياحية المفضلة لدى محبي الطبيعة العذراء. فالجزر تتيح للزائر التمتع بالسباحة في المياة الساخنة والتنزه وقطف الأناناس واللعب مع الدلفين.

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