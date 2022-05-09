"جزء من أوروبا".. شولتس وماكرون يؤكدان على سيادة أوكرانيا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أهمية استمرار التعاون الوثيق مع فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قام بزيارة لألمانيا مساء الاثنين (التاسع من أيار/مايو 2022). وهي أول زيارة خارجية يقوم بها بعد بدء فترة ولايته الثانية رسميا أول أمس السبت.

وقال شولتس إنه كان من المهم أن فرنسا اتخذت قرارا واضحا لصالح أوروبا في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن هذا كان بمثابة "دفعة جديدة" لأوروبا.

"أوكرانيا جزء من العائلة الأوروبية"

المستشار الألماني ونظيره الفرنسي أكدا على سيادة أوكرانيا في ظل الغزو الروسي لها. وشدد شولتس على أن "أوكرانيا جزء من العائلة الأوروبية"، وأشار إلى الطلبات المقدمة من الحكومة في كييف.

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي أن "الحرب العدوانية المروعة" التي تشنها روسيا على أوكرانيا قربت الشركاء الأوروبيين من بعضهم البعض، مشددا على ضرورة التحرك المشترك.



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من جانبه قال ماكرون: "ما نسعى إلى تحقيقه هو وقف لإطلاق النار بأسرع ما يمكن" لافتا إلى أنه بهذه الطريقة فقط يمكن إتمام المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا من أجل تحقيق سلام وتحقيق انسحاب دائم للقوات الروسية.

وأضاف ماكرون أنه عازم على دعم أوكرانيا في المفاوضات، مشيرا إلى أن أوكرانيا هي التي ستحدد بنفسها شروط هذه المفاوضات "لأن توجهنا هو الوقوف إلى جانب سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها لا أكثر ولا أقل".

وقال ماكرون إن " هذه المفاوضات بعد وقف إطلاق النار ستكون الشيء الوحيد الذي يسمح باستعادة السلام"، وأعرب عن اعتقاده بأن أوروبا ستلعب بعد ذلك دورا مزدوجا أحدهما يتعلق بالضمانات الأمنية والآخر يتعلق بإعادة بناء أوكرانيا.

في المقابل أكد المستشار الألماني أنه "من المهم دفع تخفيف حدة التصعيد قدما فيما يتعلق بلغة الخطاب على أية حال". وقال شولتس إن من المهم بعد كل هذه الأسابيع العديدة من الحرب، اتخاذ خطوات حاسمة قريبا لإنهاء الصراع، وتابع أنه لا يمكن تصور أن تقبل أوكرانيا بـ"سلام مفروض" يملي شروطا لا يمكن لها قبولها من أجل سيادتها وسلامة أراضيها كأمة.

ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات تجاوز آلام الحرب العالمية الثانية كانت فرحة أوروبية عارمة عندما زار في 1962 الرئيس الفرنسي شارل ديغول المستشار الألماني كونراد آديناور في بون. وبعد نصف سنة من هذه الزيارة وقع الزعيمان اتفاقية الإليزيه لتعزيز الصداقة الألمانية الفرنسية.

ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات صداقة رجلين كانت العلاقة بين المستشار الألماني هلموت شميت والرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان مميزة في سبعينات القرن الماضي. وزار جسكار شميت في منزله في هامبورغ، واشتكى من "التدخين المتواصل" للمستشار الألماني. جسكار يتحدث بطلاقة الألمانية، وشميت الراحل كان يتأسف لكونه لا يتحدث الفرنسية.

ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات توأمة المدن يوجد حوالي 2000 توأمة بين المدن الألمانية والفرنسية، وبعضها أقدم من اتفاقية الإليزيه. وهذه التوأمة بين مدينة رونيبورغ في ولاية تورنغن شرقي ألمانيا ومدينة هوتفيل-لومني الفرنسية أصبحت ممكنة فقط بعد الوحدة الألمانية. والتوأمة بين المدن تدعم الحياة المدرسية والثقافية والمهنية بين البلدين.

ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات مصافحة تاريخية لحظة بهجة ألمانية فرنسية: 1984 يتصافح الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران والمستشار الألماني هلموت كول خلال احتفال بذكرى ضحايا الحربين العالميتين في فردان. وأصبحت هذه الصورة فيما بعد رمزا للمصالحة الألمانية الفرنسية.

ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات هيئة الشبيبة الألمانية الفرنسية ديغول وآديناور ركزا اهتمامهما منذ البداية على الشبيبة من البلدين التي وجب عليها التعارف والتعلم من بعضها البعض. الشاب الألماني نيكولاس غوتكنيشت والفرنسي باتريك بولسفور قاما في 2016 برعاية شباب عند إحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى. ومنذ 1963 قامت هيئة الشباب بربط التواصل بين تسعة ملايين من الشباب الفرنسيين والألمان.

ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات الفرقة الألمانية – الفرنسية الأعداء السابقون يشكلون اليوم وحدة عسكرية مشتركة. واُنشأت هذه الوحدة في 1989 وتم إدماجها في الفيلق الأوروبي في 1993. وعملياتها الرئيسية كانت في البلقان وأفغانستان ومالي.

ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات العلاقات بين أنغيلا وفرانسوا من الناحية السياسية لم يكونا قريبين من بعضهما البعض: المسيحية الديمقراطية أنغيلا ميركل والاشتراكي فرانسوا أولاند، خاصة خلال أزمة الديون الحكومية الأوروبية عندما كانت ميركل تضغط من أجل التقشف، فيما دعا أولاند إلى برامج إصلاح اقتصادية. وبالرغم من ذلك وجد الاثنان قاعدة مشتركة، وذلك من أجل تحمل المسؤولية السياسية تجاه أوروبا.

ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات تصادم ألماني فرنسي لقد عانى الفرنسيون لفترة طويلة لأن ألمانيا هي الشريك الاقتصادي الأقوى. لكن في عام 2017 حدث العكس، إذ استحوذت شركة السيارات الفرنسية "بيجو القابضة" التي تضم بيجو وسيتروين على شركة صناعة السيارات أوبل الألمانية الأصل. ومنذ ذلك حين يخشى الكثير من العمال لدى أوبل في ألمانيا من فقدان وظائفهم.

ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات تقريبا متزوجين؟ في ذكرى مرور مائة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مدينة كومبيين، حيث وقع وقف إطلاق النار في عام 1918. مشهد يبقى في الذاكرة: شاهدة عيان اعتقدت بأن ميركل هي زوجة ماكرون. إلا أن الصداقة الألمانية الفرنسية ليست وثيقة بعد إلى هذه الدرجة.



شولتس متحفظ حيال إدخال تغييرات على المعاهدات الأوروبية

وفي حين رحب شولتس بمقترحات الإصلاح الخاصة بالتعاون داخل الاتحاد الأوروبي لكنه أبدى موقفا متحفظا حيال إدخال تغييرات على معاهدات الاتحاد الأوروبي.

وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع ماكرون، قال شولتس مساء اليوم الاثنين إنه سعيد بتقدم العديد من المواطنين بمقترحات. وأوضح شولتس أن العديد من المقترحات تتعلق بمجالات سياسية محددة، مثل حماية المناخ أو التعايش الاجتماعي، لا تتطلب مبدئيا "إدخال تغييرات على بنية التعاون".

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن من الممكن تحقيق قدر أكبر من الفعالية في العديد من المجالات دون الاضطرار إلى إدخال تغييرات، وساق مثالا على ذلك بأن عدد المجالات السياسية التي أصبح فيها من الممكن اتخاذ القرارات بالأغلبية، صار اليوم أكبر، ومن خلال ذلك صارت دول الاتحاد الأوروبي تتفق بشكل توافقي.

كان مواطنون تابعون للاتحاد الأوروبي سلموا قيادات مؤسسات التكتل في ستراسبورغ اليوم تصورات عن الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أعرب ماكرون عن تأييده للإصلاح الشامل للاتحاد الأوروبي وتغيير المعاهدات الأساسية. وقال ماكرون إنه يؤيد اقتراح البرلمان الأوروبي الخاص بتشكيل هيئة لإصلاح معاهدات التكتل.

يشار إلى أن 13 دولة تابعة للاتحاد الأوروبي نشرت ورقة تعارض فيها تغيير معاهدات الأسرة الأوروبية.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)