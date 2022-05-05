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الجري يحسن المزاج ويقلل من التوتر. كما أنه يحرك الدورة الدموية ويعزز الصحة العقلية. مايك هورستمان البرليني قطع حوالي 40 ألف كيلومتر في حياته. فيما يلي نصائحه من أجل الجري الصحي.
غالبا ما يخطط الكثيرون للبدء في ممارسة الرياضة أو الجري اليومي، في بداية عام جديد أو مع الاحتفال بعيد ميلادهم، لكن هذه الخطط سرعان ما تتأجل نتيجة للكسل. نقدم إليك نصائح للتخلص من الكسل والبدء في ممارسة الرياضة.
"الطقس حار في الخارج"، "لا أملك الكثير من الوقت"، "الجري متعب"، "سأبدأ الشهر القادم" هذه بعض الحجج التي نحاول أن نقنع أنفسنا بها للتملص من ممارسة الرياضة وتأجيلها لفترات لاحقة. نقدم لك نصائح عملية للتخلص من هذا الكسل.
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