 جري صحي | صحتك بين يديك | DW | 05.05.2022

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صحتك بين يديك

جري صحي

الجري يحسن المزاج ويقلل من التوتر. كما أنه يحرك الدورة الدموية ويعزز الصحة العقلية. مايك هورستمان البرليني قطع حوالي 40 ألف كيلومتر في حياته. فيما يلي نصائحه من أجل الجري الصحي.

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