لحياة صحية.. لا تؤجل رياضة اليوم إلى الغد!

غالبا ما يخطط الكثيرون للبدء في ممارسة الرياضة أو الجري اليومي، في بداية عام جديد أو مع الاحتفال بعيد ميلادهم، لكن هذه الخطط سرعان ما تتأجل نتيجة للكسل. نقدم إليك نصائح للتخلص من الكسل والبدء في ممارسة الرياضة.